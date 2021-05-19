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19 мая 18:39
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:37
Шоу-бизнес
«Соперница» Анастасии Макеевой посвятила ей ироничный пост
18:35
Общество
Депутат Журавлев призвал создать в России аналог Евровидения
18:35
Происшествия
Сообщения о смене статуса потерпевших в Казани оказались фейком
18:34
Политика
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
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Перголы и лавочки: Царев курган в Самаре стал более благоустроенным

Общество
Перголы и лавочки: Царев курган в Самаре стал более благоустроенным
dt.samregion.ru  /  Официальный сайт Департамента туризма Самарской области

Самара, 19 мая. Видовая площадка на популярном туристическом эко-маршруте на Царев курган преобразилась. Здесь произведено благоустройство территории, появились информационные стенды для туристов, карты, указатели на русском и английском языках, а также элементы садово-парковой архитектуры: лавочки и перголы.

Справка ФАН: Царев курган — гора на месте впадения реки Сок в Волгу. По преданию, ее сложило войско Тамерлана, когда каждый воин принес по камню. Также есть легенда, что на вершине этой горы свое имя топором высек Петр Первый, из-за чего гора и получила свое название, а село под ней именовалось Царевщиной (ныне — поселок Волжский). В настоящее время высота кургана составляет примерно половину от изначальной — гора сильно пострадала от промышленной выработки камня, начатой еще в конце XIX века.

Департамент туризма Самарской области планирует обновлять и развивать еще ряд экомаршрутов.

«В текущем году планируется оборудовать вторую очередь маршрута горы Стрельной, разработать проект благоустройства Караульного бугра. Кроме того, мы преступаем к реализации масштабного проекта «Экологика». Этот проект по благоустройству экологических маршрутов будет реализован департаментом совместно с крупными корпорациями и промышленными предприятиями в рамках их программ корпоративной социальной ответственности», — рассказал глава департамента Артур Абдрашитов.

Ранее ФАН сообщал, что прямо под Царевым курганом открылось движение по новопостроенному мосту через реку Сок.

самара экология туризм самарская область
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