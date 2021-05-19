Перголы и лавочки: Царев курган в Самаре стал более благоустроенным

Самара, 19 мая. Видовая площадка на популярном туристическом эко-маршруте на Царев курган преобразилась. Здесь произведено благоустройство территории, появились информационные стенды для туристов, карты, указатели на русском и английском языках, а также элементы садово-парковой архитектуры: лавочки и перголы.

Справка ФАН: Царев курган — гора на месте впадения реки Сок в Волгу. По преданию, ее сложило войско Тамерлана, когда каждый воин принес по камню. Также есть легенда, что на вершине этой горы свое имя топором высек Петр Первый, из-за чего гора и получила свое название, а село под ней именовалось Царевщиной (ныне — поселок Волжский). В настоящее время высота кургана составляет примерно половину от изначальной — гора сильно пострадала от промышленной выработки камня, начатой еще в конце XIX века.

Департамент туризма Самарской области планирует обновлять и развивать еще ряд экомаршрутов.

«В текущем году планируется оборудовать вторую очередь маршрута горы Стрельной, разработать проект благоустройства Караульного бугра. Кроме того, мы преступаем к реализации масштабного проекта «Экологика». Этот проект по благоустройству экологических маршрутов будет реализован департаментом совместно с крупными корпорациями и промышленными предприятиями в рамках их программ корпоративной социальной ответственности», — рассказал глава департамента Артур Абдрашитов.

Ранее ФАН сообщал, что прямо под Царевым курганом открылось движение по новопостроенному мосту через реку Сок.