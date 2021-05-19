Прямо через пивзавод: набережные в Самаре соединят эстакадой

Самара, 19 мая. Первую и вторую очереди волжской набережной в Самаре соединят эстакадой. Эта новость прозвучала во время ежегодного послания губернатора Дмитрия Азарова к жителям региона и депутатам губернской думы.

«Даю поручение правительству проработать давно назревший вопрос о строительстве эстакады, соединяющей старую и новые набережные — от Вилоновского спуска до Маяковского. Проектировать надо. Необходимо соединить набережные, чтобы были непрерывными», — заявил глава региона.

Справка ФАН: в настоящее время так называемые «старая» и «новая» набережные в Самаре разделены на протяжении почти километра промышленными предприятиями. Непрерывному променаду «препятствуют» Жигулевский пивзавод и Самарская ГРЭС.

Причем здания на территории обоих предприятий — исторические, а их контуры являются узнаваемыми архитектурными доминантами этой части города. Кроме того, Ульяновский спуск возле пивзавода — одна из знаменитых культурно-исторических точек Самары, в народе именуемая «дном».

Идея провести набережную сквозь пивзавод и ГРЭС появлялась прежде неоднократно. Предполагалось, что там, вдали от жилых домов, можно сделать «шумную» часть прогулочной зоны — с предприятиями общепита и танцполами. Руководители пивзавода и ГРЭС были даже не против финансово поучаствовать в строительстве набережной.

Ранее ФАН сообщал, что местное отделение общества охраны памятников истории и культуры создало петицию против уничтожения исторической части Самары.