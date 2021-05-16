Самарцы подписывают петицию против уничтожения исторической части города

Самара, 16 мая. На сайте change.org появилась петиция, созданная самарским реготделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Авторы обращения требуют приостановить снос домов в исторической части города до урегулирования законодательной базы.

Адресатами петиции являются губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также депутаты Госдумы, представляющие интересы региона в Федеральном собрании.

Поводом к обращению стало появление на фасадах многих домов в исторической части Самары объявлений о предстоящем расселении и сносе. Как утверждают авторы петиции, вместе с действительно ветхими зданиями уничтожению подлежат ценные в архитектурном плане сооружения, которые нуждаются не в сносе, а в реконструкции и охране.

Статус памятников архитектуры эти дома утратили при прежних министрах культуры региона.

Некоторые здания, как уверяют в ВООПИК, сносятся с нарушением федерального закона «Об объектах культурного наследия народов РФ». В частности, таким образом уничтожен дом по улице Садовой, 87, о чем сообщал ФАН.

Формальный подход к проблеме, по мнению авторов обращения, приводит к тому, что обрушиваются нерасселенные действительно аварийные дома (ФАН сообщал об обрушениях стен домов на улицах Галактионовской и Садовой, произошедших с интервалом менее чем в месяц).

При этом в руинах стоят самые знаковые здания города, которым не обеспечена должная охрана. А исторический центр застраивается многоэтажками без необходимой инфраструктуры.

«Узкие улочки скованы пробками и парковками, а детских садов, школ и поликлиник не хватает. Перегружены инженерные сети, не рассчитанные на такое количество потребителей», — описывают ситуацию авторы обращения.

Происходящее может привести к тому, что уже через год Старой Самары просто не останется.

«Считаем, что ситуация в Самаре в год ее 435-летия требует вашего немедленного вмешательства: город и горожане нуждаются в прекращении произвола чиновников!» — обращаются авторы петиции к губернатору и депутатам.

Резолютивная часть содержит, в частности, требование ввести мораторий на снос домов до принятия регламентов исторического поселения. Утвердить эти регламенты авторы обращения требуют до конца 2021 года.

Также, по мнению авторов петиции, необходим свободный доступ к базе аварийных зданий, а судьба каждого дома должна решаться согласительной комиссией в составе членов ВООПИК и других общественных организаций, а также муниципальных депутатов Самарского и Ленинского районов, на территории которых находится историческое поселение.

На момент подготовки этого материала свои подписи под петицией поставили 1760 человек.