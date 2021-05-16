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16 мая 13:03
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новостей
13:01
Происшествия
Виновником конфликта с полицией в Дагестане стал брат обвиняемого в наезде на инспектора
13:01
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева в 59 лет похвасталась подтянутой фигурой в купальнике
13:01
Общество
Переселенец купил участок на границе в США для пропуска других мигрантов
13:00
Весь мир
США, Франция и Япония проводят военные учения в Азиатско-Тихоокеанском регионе
12:55
Происшествия
Конфликт из-за парковки стал причиной стрельбы в Сочи
12:54
Происшествия
Мотоциклист врезался в корову и погиб в Забайкалье
12:54
Происшествия
Двое на мотоцикле попали в ДТП в Ялте
12:51
Политика
Бальбек назвал «политическим словоблудием» озвученные в Европе принципы отношений с РФ
12:51
Армия
Израильские истребители поразили объект военной разведки ХАМАС в секторе Газа
12:50
Общество
Альпака из челябинского зоопарка похвастался модной стрижкой
12:50
Происшествия
Сбивший сотрудника ДПС житель Дагестана является злостным нарушителем
12:48
Политика
Полковник США был отстранен после заявления о распространении марксизма
12:47
Общество
Крымский мост принял более 14 миллионов автомобилей и автобусов за три года
12:43
Экономика
Норвежский эксперт оценил перспективы РФ при переходе США и ЕС на зеленую энергетику
12:42
Армия
Армия Израиля сообщила о работе систем воздушной тревоги из-за обстрелов Ашкелона
12:42
Общество
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12:40
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Ле Пен подозревают в создании мошеннической схемы в Европарламенте
12:40
Происшествия
Житель Дагестана стал фигурантом дела после наезда на инспектора ДПС
12:37
Общество
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12:36
Политика
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Самарцы подписывают петицию против уничтожения исторической части города

Общество
Самарцы подписывают петицию против уничтожения исторической части города
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Евгений Егоров

Самара, 16 мая. На сайте change.org появилась петиция, созданная самарским реготделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК). Авторы обращения требуют приостановить снос домов в исторической части города до урегулирования законодательной базы.

Адресатами петиции являются губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а также депутаты Госдумы, представляющие интересы региона в Федеральном собрании.

Поводом к обращению стало появление на фасадах многих домов в исторической части Самары объявлений о предстоящем расселении и сносе. Как утверждают авторы петиции, вместе с действительно ветхими зданиями уничтожению подлежат ценные в архитектурном плане сооружения, которые нуждаются не в сносе, а в реконструкции и охране.

Статус памятников архитектуры эти дома утратили при прежних министрах культуры региона.

Некоторые здания, как уверяют в ВООПИК, сносятся с нарушением федерального закона «Об объектах культурного наследия народов РФ». В частности, таким образом уничтожен дом по улице Садовой, 87, о чем сообщал ФАН.

Формальный подход к проблеме, по мнению авторов обращения, приводит к тому, что обрушиваются нерасселенные действительно аварийные дома (ФАН сообщал об обрушениях стен домов на улицах Галактионовской и Садовой, произошедших с интервалом менее чем в месяц).

При этом в руинах стоят самые знаковые здания города, которым не обеспечена должная охрана. А исторический центр застраивается многоэтажками без необходимой инфраструктуры.

«Узкие улочки скованы пробками и парковками, а детских садов, школ и поликлиник не хватает. Перегружены инженерные сети, не рассчитанные на такое количество потребителей», — описывают ситуацию авторы обращения.

Происходящее может привести к тому, что уже через год Старой Самары просто не останется.

«Считаем, что ситуация в Самаре в год ее 435-летия требует вашего немедленного вмешательства: город и горожане нуждаются в прекращении произвола чиновников!» — обращаются авторы петиции к губернатору и депутатам.

Резолютивная часть содержит, в частности, требование ввести мораторий на снос домов до принятия регламентов исторического поселения. Утвердить эти регламенты авторы обращения требуют до конца 2021 года.

Также, по мнению авторов петиции, необходим свободный доступ к базе аварийных зданий, а судьба каждого дома должна решаться согласительной комиссией в составе членов ВООПИК и других общественных организаций, а также муниципальных депутатов Самарского и Ленинского районов, на территории которых находится историческое поселение.

На момент подготовки этого материала свои подписи под петицией поставили 1760 человек.

самара петиция культура история архитектура
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