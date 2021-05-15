Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре

Самара, 15 мая. Автобус-кабриолет теперь возит туристов по центру города. Он стартует от речного вокзала, проезжает по всем набережным, поднимается к музею «Самара космическая», возвращаясь через площади Славы, Куйбышева и Революции к речному вокзалу.

Протяженность маршрута — 13 километров. Автобус делает в пути следования семь остановок: «Иверский монастырь» (там же находится знаменитый Жигулевский пивзавод), «Октябрьская набережная» (у «Ладьи»), «Улица Челюскинцев» (рядом с ракетой «Союз» и музеем «Самара космическая»), «Площадь Славы» (откуда открывается панорама Волги), «Площадь Куйбышева» (рядом также драмтеатр, видовая площадка в сквере Пушкина, бункер Сталина и масса других достопримечательностей), «Филармония» (здесь поблизости целый музейный кластер), «Площадь Революции».

Примечательно, что билет на автобус приобретается на целый день. Туристы могут выйти и зайти на любой остановке, посетив все интересующие их места. Интервал движения — два часа. С пятницы по воскресенье автобус ходит с 10 утра, в остальные дни — с 16 часов. Завершение работы — в восемь вечера.

Стоимость проезда — 500 рублей. Дети до 10 лет, студенты, пенсионеры и инвалиды II и III групп могут проехаться за 300 рублей.

В автобусе — 30 мест, на каждом есть плеер с аудиогидом. Пока экскурсии проводятся только на русском языке, в перспективе будут добавляться и другие языки: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский и казахский. Обещано, что со временем будут разработаны и другие экскурсионные маршруты на автобусах-кабриолетах.

Ранее ФАН сообщал о программе Ночи музеев в Самаре.