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15 мая 21:48
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новостей
21:42
Происшествия
Спасателям удалось локализовать крупный пожар в Екатеринбурге
21:40
Общество
«До слез»: Бывший морской пехотинец оценил виртуальный парад Победы
21:29
Политика
Украина встретила День Европы пустыми улицами и автозаками
21:27
Общество
Четыре потопленные в 1941 году судна обнаружили в Финском заливе
21:26
Общество
ВОЗ: число случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 161,5 млн
21:23
Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
21:06
Происшествия
Поиски пропавшего в Адыгее туриста приостановлены из-за наступления темноты
21:06
Политика
Соловьев прокомментировал слова Путина о превращении Украины в анти-Россию
21:02
Экономика
Озвучены факторы поддержки рубля этим летом
21:02
Экономика
Редкий автомобиль Corvette выставили на аукцион
21:01
Шоу-бизнес
Самые эпатажные «звездные дети» продолжают удивлять общественность
21:00
Россия
Гордость страны: легендарные «Стрижи» и «Русские витязи» отметили свое 30-летие
20:59
Весь мир
Египетскую журналистку арестовали в Каире за демонстрацию флага Палестины
20:56
Шоу-бизнес
Кудрявцева нарядила двухлетнюю дочь принцессой
20:55
Наука
Международной группе астрономов удалось найти одну из первых звезд Вселенной
20:54
Шоу-бизнес
Александр Васильев объяснил, почему режиссеры редко звали Светличную на съемки
20:52
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В Чили стартовали выборы членов Учредительного собрания, которые напишут новую Конституцию
20:50
Шоу-бизнес
Яну Рудковскую раскритиковали за видео с первыми шагами сына
20:49
Общество
Метрополитен Москвы выпустил новую «Тройку» с картиной Руссо
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Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре

Общество
Автобус-кабриолет появился на туристическом маршруте в Самаре
dt.samregion.ru  /  Сайт департамента туризма Минкульта Самарской области

Самара, 15 мая. Автобус-кабриолет теперь возит туристов по центру города. Он стартует от речного вокзала, проезжает по всем набережным, поднимается к музею «Самара космическая», возвращаясь через площади Славы, Куйбышева и Революции к речному вокзалу.

Протяженность маршрута — 13 километров. Автобус делает в пути следования семь остановок: «Иверский монастырь» (там же находится знаменитый Жигулевский пивзавод), «Октябрьская набережная» (у «Ладьи»), «Улица Челюскинцев» (рядом с ракетой «Союз» и музеем «Самара космическая»), «Площадь Славы» (откуда открывается панорама Волги), «Площадь Куйбышева» (рядом также драмтеатр, видовая площадка в сквере Пушкина, бункер Сталина и масса других достопримечательностей), «Филармония» (здесь поблизости целый музейный кластер), «Площадь Революции».

Примечательно, что билет на автобус приобретается на целый день. Туристы могут выйти и зайти на любой остановке, посетив все интересующие их места. Интервал движения — два часа. С пятницы по воскресенье автобус ходит с 10 утра, в остальные дни — с 16 часов. Завершение работы — в восемь вечера.

Стоимость проезда — 500 рублей. Дети до 10 лет, студенты, пенсионеры и инвалиды II и III групп могут проехаться за 300 рублей.

В автобусе — 30 мест, на каждом есть плеер с аудиогидом. Пока экскурсии проводятся только на русском языке, в перспективе будут добавляться и другие языки: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский и казахский. Обещано, что со временем будут разработаны и другие экскурсионные маршруты на автобусах-кабриолетах.

Ранее ФАН сообщал о программе Ночи музеев в Самаре.

самара автобус туризм кабриолет
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