«Крылья Советов» «затроллили» фанатов «Локомотива» и запустили самолетики на трибуну

Самара, 15 мая. «Крылья Советов» в заключительном, 42-м туре первенства ФНЛ обыграли в гостях калининградскую «Балтику» со счетом 1:0. Самарская команда набрала 101 очко, что является новым рекордом первого дивизиона.

«Крылья» прилетели в Калининград после поражения в финале Кубка России от московского «Локомотива» (1:3). В первенстве самарцы досрочно не только решили задачу выхода в РПЛ, но и обеспечили себе итоговое первое место. То есть жесткой турнирной мотивации у гостей в этом матче не было.

«Балтике», напротив, крайне необходимо было побеждать. Успешный результат давал калининградцам шанс занять 4-е итоговое место и участвовать в стыковых матчах за право выхода в РПЛ. Правда, для этого еще требовалось, чтобы владикавказская «Алания» не победила в Хабаровске. Матчи на разных концах страны начались одновременно, при этом на Дальнем Востоке было восемь вечера, а в Калининграде — полдень.

Как выяснилось позже, при любом исходе калининградского матча «Балтика» не попадала бы в стыковые матчи — «Алания», играя в меньшинстве, сумела вырвать победу в концовке встречи в Хабаровске (2:1). Но балтийцы и собственную часть задачи не выполнили. Победу «Крыльям» принес единственный мяч, забитый Егором Голенковым после прохода вдоль лицевой линии и навеса Дмитрия Ефремова.

Этот гол стал 100-м для «Крыльев Советов» в нынешнем первенстве ФНЛ. Прежде трехзначное число мячей за сезон в первом дивизионе забивал новороссийский «Черноморец» в первой половине 90-х годов прошлого века.

Кроме того, благодаря очередной победе самарцы набрали в турнире 101 очко, и это новый рекорд первого дивизиона. Прежде в 2004 году 100 очков набирал грозненский «Терек». Столько же было у «Мордовии» из Саранска в сезоне 2011/2012, но тот чемпионат длился полтора года и в нем было намного больше матчей. В любом случае «Крылья» перекрыли оба этих достижения.

Ранее форвард самарцев Иван Сергеев перекрыл бомбардирский рекорд Андрея Федькова все из того же «Терека»-2004 (38 голов за сезон). У Сергеева к моменту матча в Калининграде было уже 40 забитых мячей. В концовке игры он имел отличный шанс забить и 41-й гол, но, уже обыграв голкипера, не сумел попасть в створ ворот, охраняемых только защитниками.

По завершении матча в официальном твиттере самарского клуба появилось видео из раздевалки «Крыльев», в котором вся команда распевает: «Ломаев — пес!» Таким образом самарский коллектив устроил «троллинг» фанатам столичного «Локомотива» за травлю голкипера «Крыльев» Ивана Ломаева в соцсетях.

Спасибо команде за сезон! pic.twitter.com/P9UYHZ8O45 — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) May 15, 2021

Конфликт возник в ходе финального матча Кубка России по футболу. Когда «Крылья» забили гол, Иван Ломаев повернулся к фанатскому сектору «Локомотива» и показал жестами, что не слышит их. В ответ самарского голкипера закидали с трибун бутылками, из-за чего даже пришлось ненадолго останавливать матч. А затем Ломаева стали массово оскорблять в соцсетях. Шуточным скандированием на камеру самарская команда поддержала своего вратаря.

Чуть ранее после финального свистка в Калининграде вся команда, включая тренерский штаб, выстроилась перед сектором с самарскими болельщиками с листочками, из которых складывалась фраза: «Спасибо за поддержку!» После чего футболисты сложили из листочков самолетики и запустили на трибуны.