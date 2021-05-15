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15 мая 17:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:13
Общество
Названы опасные для людей с гипертонией продукты
17:11
Армия
Лига арабских государств осудила действия Израиля в отношении Палестины
17:10
Общество
Покорили весь интернет: интервью ФАН с создателем виртуального Дня Победы
17:10
Общество
Спасенный петербуржцами нерпенок Моторчик восстанавливается в изоляторе
17:08
Общество
Врачи перечислили наиболее полезные для давления фрукты и ягоды
17:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина отказалась давать дочери деньги на пластику груди
17:05
Весь мир
Губернатор Флориды запретил местным властям устанавливать правила ношения оружия
17:02
Общество
Упавшие из-за непогоды деревья ограничили движение трамваев в Москве
17:01
Происшествия
Трехлетняя девочка попала под колеса иномарки в Екатеринбурге
17:00
Общество
Глава Альянса турагентств Наталия Осипова: Российские туристы могут лететь в Мексику
17:00
Видео
Демонстрационные полеты «Стрижей» и «Русских витязей» прошли в Кубинке
16:59
Происшествия
Житель Мордовии попал под пассажирский поезд
16:58
Общество
Ревматолог рассказал о страданиях, которые испытывают переболевшие коронавирусом пациенты
16:58
Общество
Московский метрополитен анонсировал проведение парада поездов
16:51
Происшествия
«Черные от сажи подоконники»: прокуратура проверяет Владивостокский морской порт
16:51
Армия
EurAsian Times: продажа военной техники Мьянме поможет России выйти на рынок БПЛА
16:50
Шоу-бизнес
Певица Лолита Милявская рассказала о пережитых домогательствах
16:48
Общество
Игорь Ашманов: Я не верю в то, что следует ждать оттока пользователей из WhatsApp
16:47
Экономика
Эксперты рынка жилья объяснили риски покупки апартаментов
16:46
Общество
Татьяна Тарасова рассказала о своем состоянии после операции на позвоночнике
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«Крылья Советов» «затроллили» фанатов «Локомотива» и запустили самолетики на трибуну

Общество
«Крылья Советов» «затроллили» фанатов «Локомотива» и запустили самолетики на трибуну
kc-camapa.ru  /  Официальный сайт Крыльев Советов

Самара, 15 мая. «Крылья Советов» в заключительном, 42-м туре первенства ФНЛ обыграли в гостях калининградскую «Балтику» со счетом 1:0. Самарская команда набрала 101 очко, что является новым рекордом первого дивизиона.

«Крылья» прилетели в Калининград после поражения в финале Кубка России от московского «Локомотива» (1:3). В первенстве самарцы досрочно не только решили задачу выхода в РПЛ, но и обеспечили себе итоговое первое место. То есть жесткой турнирной мотивации у гостей в этом матче не было.

«Балтике», напротив, крайне необходимо было побеждать. Успешный результат давал калининградцам шанс занять 4-е итоговое место и участвовать в стыковых матчах за право выхода в РПЛ. Правда, для этого еще требовалось, чтобы владикавказская «Алания» не победила в Хабаровске. Матчи на разных концах страны начались одновременно, при этом на Дальнем Востоке было восемь вечера, а в Калининграде — полдень.

Как выяснилось позже, при любом исходе калининградского матча «Балтика» не попадала бы в стыковые матчи — «Алания», играя в меньшинстве, сумела вырвать победу в концовке встречи в Хабаровске (2:1). Но балтийцы и собственную часть задачи не выполнили. Победу «Крыльям» принес единственный мяч, забитый Егором Голенковым после прохода вдоль лицевой линии и навеса Дмитрия Ефремова.

Этот гол стал 100-м для «Крыльев Советов» в нынешнем первенстве ФНЛ. Прежде трехзначное число мячей за сезон в первом дивизионе забивал новороссийский «Черноморец» в первой половине 90-х годов прошлого века.

Кроме того, благодаря очередной победе самарцы набрали в турнире 101 очко, и это новый рекорд первого дивизиона. Прежде в 2004 году 100 очков набирал грозненский «Терек». Столько же было у «Мордовии» из Саранска в сезоне 2011/2012, но тот чемпионат длился полтора года и в нем было намного больше матчей. В любом случае «Крылья» перекрыли оба этих достижения.

Ранее форвард самарцев Иван Сергеев перекрыл бомбардирский рекорд Андрея Федькова все из того же «Терека»-2004 (38 голов за сезон). У Сергеева к моменту матча в Калининграде было уже 40 забитых мячей. В концовке игры он имел отличный шанс забить и 41-й гол, но, уже обыграв голкипера, не сумел попасть в створ ворот, охраняемых только защитниками.

По завершении матча в официальном твиттере самарского клуба появилось видео из раздевалки «Крыльев», в котором вся команда распевает: «Ломаев — пес!» Таким образом самарский коллектив устроил «троллинг» фанатам столичного «Локомотива» за травлю голкипера «Крыльев» Ивана Ломаева в соцсетях.

Конфликт возник в ходе финального матча Кубка России по футболу. Когда «Крылья» забили гол, Иван Ломаев повернулся к фанатскому сектору «Локомотива» и показал жестами, что не слышит их. В ответ самарского голкипера закидали с трибун бутылками, из-за чего даже пришлось ненадолго останавливать матч. А затем Ломаева стали массово оскорблять в соцсетях. Шуточным скандированием на камеру самарская команда поддержала своего вратаря.

Чуть ранее после финального свистка в Калининграде вся команда, включая тренерский штаб, выстроилась перед сектором с самарскими болельщиками с листочками, из которых складывалась фраза: «Спасибо за поддержку!» После чего футболисты сложили из листочков самолетики и запустили на трибуны.

футбол локомотив калининград самара спорт балтика фнл крылья советов кубок россии по футболу
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