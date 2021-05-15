Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы

Самара, 15 мая. Новый порядок зачисления первоклассников в школы предполагает слишком длительный срок ожидания. К такому выводы пришли депутаты комитета по образованию Думы г. Самары.

Дело в том, что в нынешнем году прием детей в школы проходит в два этапа. Первый этап стартовал 1 апреля. С этой даты в образовательные учреждения поступило уже более 14 тысяч заявок, и не все они будут удовлетворены. Потому что в некоторых школах (лицеях, гимназиях) число желающих превышает количество мест. А в актуальной ситуации есть еще и дополнительные санитарные требования в связи с пандемией коронавируса.

Но точный ответ родители первоклассников смогут получить только после 30 июня. Тогда уже стартует второй этап, когда все «непринятые» будут распределены по другим школам — где есть места и соответственно месту жительства.

Депутаты гордумы полагают, что установленные сроки — слишком уж большие. И предлагают выйти с законодательной инициативой о сокращении этого периода.

«Необходимо сделать предложение от общественности и руководителей в министерство образования Российской Федерации с просьбой подкорректировать сложившуюся ситуацию», — заявил председатель профильного комитета Вячеслав Звягинцев.

Стоит отметить, что в этом году изменился принцип применения так называемых «братских льгот». Суть его в том, что приоритет при зачислении в учебное заведение получает те дети, у кого в данной школе уже учится старший брат или сестра. Если год назад этот принцип применялся только на втором этапе зачисления, то теперь он действует уже на первой стадии.

Ранее ФАН сообщал, что самарские образовательные учреждения проверят на соблюдение мер безопасности в связи с трагедией в Казани.