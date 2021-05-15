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15:39
Весь мир
В Аргентине зреет политический раскол после заявления МИД о ситуации в Секторе газа
15:36
Экономика
Эксперт Ферапонтов рассказал, как заработать несколько миллионов за десять лет
15:34
Политика
Киев ответил на слова Путина о превращении Украины в антипод России
15:33
Армия
Израиль ракетным ударом разрушил 11-этажное здание в секторе Газа
15:25
Армия
Уникальные подводные автоматы РФ заинтересовали зарубежных экспертов
15:24
Шоу-бизнес
Невестка Валерии рассказала, как справилась с послеродовой депрессией
15:23
Происшествия
Суд избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела об избиении в ярославской колонии
15:22
Происшествия
СК на транспорте начал проверку после схода вагонов с рельсов под Самарой
15:21
Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
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Армия
Sohu: российский бомбардировщик-невидимка ПАК ДА доставит США массу неприятностей
15:19
Общество
Вакцинация «Спутником V» стартовала на Сейшельских Островах
15:18
Экономика
Бизнесмен Илон Маск начал сотрудничать с разработчиками Dogecoin
15:18
Спорт
«Крылья Советов» установили два новых рекорда ФНЛ
15:16
Общество
Разработка американских ученых избавит собак от запаха изо рта
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Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы

Общество
Депутаты из Самары предложили сократить срок ожидания при зачислении в школы
Невские Новости  /  Сергей Павлов

Самара, 15 мая. Новый порядок зачисления первоклассников в школы предполагает слишком длительный срок ожидания. К такому выводы пришли депутаты комитета по образованию Думы г. Самары.

Дело в том, что в нынешнем году прием детей в школы проходит в два этапа. Первый этап стартовал 1 апреля. С этой даты в образовательные учреждения поступило уже более 14 тысяч заявок, и не все они будут удовлетворены. Потому что в некоторых школах (лицеях, гимназиях) число желающих превышает количество мест. А в актуальной ситуации есть еще и дополнительные санитарные требования в связи с пандемией коронавируса.

Но точный ответ родители первоклассников смогут получить только после 30 июня. Тогда уже стартует второй этап, когда все «непринятые» будут распределены по другим школам — где есть места и соответственно месту жительства.

Депутаты гордумы полагают, что установленные сроки — слишком уж большие. И предлагают выйти с законодательной инициативой о сокращении этого периода.

«Необходимо сделать предложение от общественности и руководителей в министерство образования Российской Федерации с просьбой подкорректировать сложившуюся ситуацию», — заявил председатель профильного комитета Вячеслав Звягинцев.

Стоит отметить, что в этом году изменился принцип применения так называемых «братских льгот». Суть его в том, что приоритет при зачислении в учебное заведение получает те дети, у кого в данной школе уже учится старший брат или сестра. Если год назад этот принцип применялся только на втором этапе зачисления, то теперь он действует уже на первой стадии.

Ранее ФАН сообщал, что самарские образовательные учреждения проверят на соблюдение мер безопасности в связи с трагедией в Казани.

самара образование школы
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