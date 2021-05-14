Ночь музеев в Самаре: перекроют улицу, отменят троллейбусы и продлят работу трамваев

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14 мая 19:56
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новостей
19:55
Общество
Спасенных в Петербурге детенышей нерпы перевели в уличный бассейн
19:54
Политика
Мастера хореографии исполнят самый масштабный танец в День России
19:53
Общество
В Приморье готовят проекты, под которые получат бюджетный кредит
19:51
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве 12-летней девочки под Нижним Новгородом
19:50
Общество
В США научились модифицировать частицы ВИЧ для лечения детей с иммунодефицитом
19:49
Политика
Генсек ООН рассчитывает на укрепление сотрудничества с РФ по поддержанию мира
19:48
Общество
Визы в Италию снова можно будет получить в Самаре
19:46
Происшествия
ФАН публикует видео с места ДТП на проспекте Сизова в Петербурге
19:44
Общество
Предприятие Прикамья поставило ткани для униформы 70% участников Парада Победы
19:43
Политика
Джабаров назвал условие для расширения списка недружественных стран
19:42
Происшествия
Школьники устроили массовую драку в Невском районе Петербурга
19:39
Политика
Белорусский фермер отказался менять телочку на бычка Лукашенко
19:37
Шоу-бизнес
Певица Юлия Ковальчук призвала женщин отказаться от скромности в постели
19:36
Общество
Шашлыки жарить можно: особый противопожарный режим отменен на большей части Приморья
19:35
Политика
Экс-депутат Рады Журавко предрек тотальную зачистку оппозиции на Украине
19:34
Спорт
Исмаилов ответил назвавшему Нурмагомедова проектом UFC Кадырову
19:33
Экономика
Россиянам рассказали, когда при продаже квартиры не придется платить налоги
19:33
Происшествия
Нижегородский СК подтвердил задержание подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
19:32
Происшествия
Попытка запастись бензином окончилась для американца ожогами и сгоревшей машиной
19:32
Видео
Путин назвал арест Медведчука «зачисткой политического поля». События дня
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Ночь музеев в Самаре: перекроют улицу, отменят троллейбусы и продлят работу трамваев

Общество
Ночь музеев в Самаре: перекроют улицу, отменят троллейбусы и продлят работу трамваев
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Евгений Егоров

Самара, 14 мая. Ночь музеев в областном центре в 2021 году будет масштабным мероприятием. В отличие от прошлого года, когда Ночь музеев из-за пандемии была проведена в виртуальном пространстве, на этот раз будет работать 50 локаций оффлайн.

Ради этого 15 мая с 11 утра и до трех ночи 16 мая улица Куйбышева на участке от улицы Вилоновской до площади Революции станет пешеходной. Прежде подобное наблюдалось летом 2018 года — во время чемпионата мира по футболу и некоторое время после по выходным дням.

В связи с перекрытием автомобильного движения по улице Куйбышева изменится работа общественного транспорта. Троллейбусы 6 и 16 с 11 часов 15 мая будут закрыты. Все автобусы и «маршрутки» поедут с этого времени по параллельной улице Фрунзе.

При этом коммерческие маршруты №46, 48д, 80, 92, 247, 261, 295 и 297 будут работать до самой полуночи. Также до 12 ночи продлевается движение трамваев №1, 3, 5, 15, 16, 20, 22.

Кроме того, как уже сообщал ФАН, с 15.30 до 23.30 будет работать специальный музейный автобусный маршрут от Хлебной площади до КРЦ «Звезда».

Бесплатно можно будет посетить музей истории города Самары (ул. Фрунзе, 49), «Горький центр» (ул. Куйбышева, 113), центр-музей Владимира Высоцкого (ул. Высоцкого, 8), музей Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120), музей археологии (ул. Ленинская, 123), музей городского электротранспорта (ул. Мичурина, 3), музейно-выставочный центр «Самара космическая» (пр. Ленина, 21) и другие.

Разумеется, работают и все «знаковые» для Самары музеи: краеведческий имени Алабина со всеми филиалами, художественный музей, литературный (в усадьбе Алексея Толстого), музей модерна и другие.

Здание для будущего филиала Третьяковской галереи еще строится, но сам филиал уже работает по адресу: ул. Фрунзе, 102б (пересечение с улицей Некрасовской) и с 16 часов 15 мая проведет ряд бесплатных мероприятий в рамках Ночи музеев.

В театре оперы и балета до полуночи будет работать выставка театральных костюмов, вход свободный.

Запланирован и ряд уличных мероприятий. С балкона гостиницы «Жигули» (ул. Куйбышева, 111) с восьми вечера будут петь артисты оперы. По соседству, в сквере «Три вяза» (пересечение Куйбышева и Некрасовской), пройдет джазовый концерт, а у Дома промышленности выступят барабанщики. В летнем театре Струковского сада будет танцевальная программа.

Уточнить все, что касается проведения Ночи музеев, можно будет в информационном центре на улице Ленинградской возле пересечения с улицей Куйбышева.

самара культура общественный транспорт ночь музеев
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Все новости / Общество / Ночь музеев в Самаре: перекроют улицу, отменят троллейбусы и продлят работу трамваев
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