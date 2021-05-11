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Бесплатный автобус повезет самарцев по музеям 15 мая

  /   Обновлено: 11 мая 2021 22:44
Общество
Бесплатный автобус повезет самарцев по музеям 15 мая
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Евгений Егоров

Самара, 11 мая. Всероссийская «Ночь музеев» пройдет 15 мая. К акции присоединяется по традиции и Самара. В этот день в городе пройдет около сотни мероприятий в более чем 40 точках.

Для того чтобы жителям и гостям Самары было удобнее посетить как можно большее число локаций, городской департамент транспорта организует бесплатный автобус. Он будет ходить с интервалом в 30 минут от Хлебной площади до Фабрики-кухни, где в ближайшем будущем откроется филиал Третьяковской галереи.

Как выяснил ФАН, по пути следования автобус будет делать остановки у художественного музея, домов-музеев Алексея Толстого, Фрунзе, Ленина, музея модерна, краеведческого музея имени Алабина, музея «Самара космическая» и других.

Начало движения автобуса 15 мая в 15.30, последний рейс стартует в 23.30. С мероприятий, которые завершатся глубокой ночью и под утро, посетителям «Ночи музеев» придется возвращаться уже на собственном автотранспорте или такси. Впрочем, установившаяся в регионе теплая погода будет способствовать и пешим прогулкам.

Ранее ФАН сообщал, что до 21 мая в Самаре будет закрыто троллейбусное движение по Московскому шоссе в вечернее время.

самара культура общественный транспорт ночь музеев
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