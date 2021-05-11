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Строители трассы Европа — Западный Китай починят местные дороги в Самарской области

Общество
Строители трассы Европа — Западный Китай починят местные дороги в Самарской области
pixabay.com  /  Adgery

Самара, 11 мая. В регионе продолжается масштабное строительство новой трассы «Обход Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу». Эта дорога станет составной частью трансграничного проекта «Европа — Западный Китай».

Сам мост через Волгу будет длиной 3,7 км. Кроме того, на протяжении этого участка будущей трассы построят еще 39 искусственных сооружений. В том числе предусмотрено несколько развязок в разных уровнях. Это съезд с нынешней федеральной трассы М5 «Урал» около села Зеленовка, пересечение с региональной дорогой Тольятти — Ягодное и выезд на автодорогу Сызрань — Ульяновск.

Помимо собственно трассы, строители соорудят ряд технологических дорог, часть которых останется в дальнейшей эксплуатации на постоянной основе. Кроме того, планируется отремонтировать местные автодороги.

В настоящее время имеющиеся дефекты вписываются в ведомости, которые составляют специалисты группы компаний «Автобан» вместе с представителями правительства Самарской области. По словам представителя компании-подрядчика отремонтированы будут и те места, которые в актах обследования по какой-то причине окажутся не отражены.

«Каждую трещину или выбоину, которая не указана в ведомости, мы будем ремонтировать за собственный счет — в холдинге на это предусмотрена отдельная статья расходов. При необходимости ремонтировать местную дорогу мы будем, не дожидаясь окончания строительства, в процессе реализации проекта, чтобы местным жителям не приходилось три года ездить по выбоинам и трещинам», — заявил Антон Гурьянов, руководящий в «Автобане» проектом «Обход Тольятти».

Общая длина трассы на территории Самарской области составит около 100 км. Целиком же автодорога «Европа — Западный Китай» планируется длиной более 8 тысяч километров, из них более 2 тысяч — по территории России.

«Реализация проекта скоростной автомагистрали на территории Самарской области придаст региону импульс к ускоренному развитию, созданию новых рабочих мест, как в дорожной отрасли, так и в смежных отраслях: автомобилестроении, нефтехимии, электроники, транспорта, логистики, сфере услуг и других. Ускорятся транзитные перевозки, обновится инфраструктура на территориях, прилегающих к трассе. Существенный стимул к развитию получит бизнес, в том числе малое и среднее предпринимательство», — говорится в релизе на сайте правительства Самарской области. Судя по тому, что в проекте строительства значится в том числе возведение пунктов оплаты, за проезд по новой скоростной трассе с автомобилистов будут брать деньги.

Ранее ФАН сообщал о выделении дополнительных федеральных средств на достройку моста через реку Сок в Самарской области.

самара тольятти самарская область дорожное строительство
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