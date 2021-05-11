Самарские школы, детсады и вузы проверят на наличие мер безопасности

Самара, 11 мая. Проверки соблюдения мер безопасности пройдут в образовательных учреждениях региона. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал соответствующее поручение региональному минобру, главам муниципальных образований и ректорам вузов.

Проверки назначены в связи с трагедией в Казани. По итогам комплексных мероприятий должен быть представлен отчет по соблюдению мер безопасности во всех звеньях образовательного процесса: в детских садах, школах, средних специальных учебных заведениях и вузах, а также в учреждениях дополнительного образования.

Дмитрий Азаров направил в адрес президента Республики Татарстан Рустама Минниханова письмо, в котором выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в школе г. Казани.

«Каждая человеческая жизнь бесценна, но когда обрывается жизнь ребенка — эта утрата ложится на сердце двойной тяжестью. Особенно горько, что эта страшная трагедия произошла в результате злого умысла совсем еще молодого человека. Каждый из нас, жителей Самарской области, воспринимает случившуюся трагедию как личную невосполнимую потерю. Вместе с семьями, друзьями, одноклассниками погибших, вместе со всей страной мы искренне скорбим о жертвах этого чудовищного злодеяния», — говорится в письме.

Глава самарского региона пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате трагедии.

