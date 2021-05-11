Самарский аэропорт стал «пятизвездочным» по ковид-безопасности

Самара, 11 мая. Международный аэропорт Курумоч имени Сергея Королева получил максимальный рейтинг по итогам аудита ковид-безопасности. Аудит проводится экcпертами международной рейтинговой организации Skytrax со штаб-квартирой в Великобритании.

С 2020 года эта организация проводит новый комплекс оценки безопасности под названием COVID-19 Safety Rating. В ходе аудита учитывались свыше 175 мер безопасности, применяемых в аэропортах. По итогам исследований наивысший рейтинг «5 звезд» получили на нынешний момент в России аэропорты Кольцово (Екатеринбург), Платов (Ростов-на-Дону) и Курумоч (Самара).

В других странах подобной оценки удостоились еще только пять аэропортов: в Риме, Стамбуле, Баку, Боготе и Дохе.

«Безопасность пассажиров – наш абсолютный приоритет. Высокая оценка экспертов мирового уровня подтверждает эффективность строгих санитарно-эпидемиологических мер, которые мы начали реализовывать с самого начала пандемии», — заявил исполнительный директор самарского аэропорта Михаил Берман.

Исполнительный директор Skytrax Эдвард Плэйстед отметил моменты, которые в особенной степени характеризуют принятые меры безопасности в Курумоче.

«Яркая, заметная маркировка с информацией о COVID-19 и указателями социальной дистанции заслуживает похвалы. Аэропорт обеспечивает очень интенсивную уборку и дезинфекцию основных контактных зон. Все введенные противоэпидемические меры поощряют использование масок для лица, гигиену рук, социальное дистанцирование», — рассказал руководитель экспертной организации.

Ранее ФАН сообщал, что в самарском аэропорту Курумоч установили дезинфекционную кабину.