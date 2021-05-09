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«Запасная столица»: за парадом Победы в Самаре наблюдало более 13 тысяч человек

Общество
«Запасная столица»: за парадом Победы в Самаре наблюдало более 13 тысяч человек
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Евгений Егоров

Самара, 9 мая. Куйбышев в годы войны носил статус «запасной столицы». Сюда в 1941 году переехали посольства многих стран, а для верховного главнокомандующего Иосифа Сталина был выстроен подземный бункер — ныне его часть функционирует в качестве музея.

Поэтому, хотя сейчас Самара не является центром военного округа, здесь ежегодно проводятся парады. Год нынешний не стал исключением. Парад на площади имени Куйбышева — крупнейшей в Европе — смогли наблюдать воочию более 13 тысяч человек. Трибуны вместимостью 26,5 тысячи зрителей согласно рекомендациям Роспотребнадзора разрешили заполнить на 50%.

«Запасная столица»: за парадом Победы в Самаре наблюдало более 13 тысяч человек
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Евгений Егоров

Противопандемийные ограничения не позволили пригласить на площадь людей ветеранского возраста. Но для всех, кто не сумел попасть на трибуны, были организованы трансляции как по несколькими телевизионным каналам, так и в интернете в соцсетях.

Музыкальное сопровождение праздника обеспечил Сводный военный оркестр Самарского гарнизона, составленный из пяти коллективов. Помогал ему ансамбль колокольного звона.

«Запасная столица»: за парадом Победы в Самаре наблюдало более 13 тысяч человек
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Евгений Егоров

«Запасная столица»: за парадом Победы в Самаре наблюдало более 13 тысяч человек
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Евгений Егоров

В 10:00 на площадь внесли государственный флаг РФ и Знамя Победы — копию того полотнища, которое было водружено над рейхстагом.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров напомнил о подвиге жителей самарской земли в годы Великой Отечественной войны. Глава региона обратил внимание на то, что Самара впервые встречает День Победы в статусе «Города трудовой доблести».

«Дорогие ветераны! Земной поклон за все, что вы сделали для всех нас, за все, что вы сделали для Победы, для восстановления и развития страны. Любим, гордимся, дорожим вами! Здоровья вам, долголетия, счастья, мира в кругу родных и близких людей. Ваш пример всегда будет для нас мерилом патриотизма, мужества, силы духа», — обратился Дмитрий Азаров к тем, кто ковал Победу на фронте и в тылу.

Командующий 2-й гвардейской Краснознаменной армией Андрей Колотовкин призвал всех помнить об ушедших героях войны.

«С каждым годом время уносит нас от светлого майского дня 1945 года, но память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость нашей Родины и всей Европы, никогда не померкнет в наших сердцах. Дорогие наши ветераны, я горд и счастлив, что живу в одно время с вами. Трудно подобрать слова, которые смогли бы выразить всю ту благодарность, то безмерное уважение и любовь, которую мы испытываем к героическому поколению победителей», — с такими словами выступил командующий армией.

По площади перед командующим и гостями прошли 27 парадных расчетов — это более 2 тысяч человек.

«Запасная столица»: за парадом Победы в Самаре наблюдало более 13 тысяч человек
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Евгений Егоров

Техническую часть парада открыл легендарный танк Т-34, проехавший по площади с ревом и клубами дыма, но своим ходом.

Собравшимся были продемонстрированы образцы современной военной техники — танки, бронетранспортеры, военные автомобили, ракетные установки.

«Запасная столица»: за парадом Победы в Самаре наблюдало более 13 тысяч человек
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Евгений Егоров

«Запасная столица»: за парадом Победы в Самаре наблюдало более 13 тысяч человек
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Евгений Егоров

«Запасная столица»: за парадом Победы в Самаре наблюдало более 13 тысяч человек
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Евгений Егоров

В воздух поднялись вертолеты Ми-2, истребители Миг-31 и Су-34.

Продолжился парад демонстрацией раритетов — автомобилей военного времени, сохраненных и восстановленных коллекционерами и энтузиастами из военно-патриотических клубов. К одной из машин был прицеплен реальный пулемет "максим", участвовавший в боях, — на нем сохранились следы от попаданий осколков снарядов и пуль.

«Запасная столица»: за парадом Победы в Самаре наблюдало более 13 тысяч человек
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Евгений Егоров

Отдельными колоннами прошли юнармейцы, школьные и студенческие отряды.

«Запасная столица»: за парадом Победы в Самаре наблюдало более 13 тысяч человек
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Евгений Егоров

По завершении парада состоялась церемония открытия памятной стелы генералам-фронтовикам, а затем — традиционное возложение цветов к Вечному огню на площади Славы.

«Запасная столица»: за парадом Победы в Самаре наблюдало более 13 тысяч человек
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Евгений Егоров

«Запасная столица»: за парадом Победы в Самаре наблюдало более 13 тысяч человек
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Евгений Егоров

«Запасная столица»: за парадом Победы в Самаре наблюдало более 13 тысяч человек
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Евгений Егоров

Праздничная программа вечером переместится на 4-ю очередь волжской набережной. Здесь будут демонстрироваться фильмы о войне, звучать песни военных лет, а в 22 часа небо над набережной раскрасят огни артиллерийского салюта.

самара 9 мая парад победы
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