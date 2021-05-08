Самарские музеи 9 мая можно посетить бесплатно

Самара, 8 мая. Краеведческий музей имени Петра Алабина в День Победы сделает свободным вход для посетителей. Это касается как основного здания на улице Ленинской, так и его филиалов.

В частности, можно бесплатно посетить экспозиции в доме-музее Ленина (улица Ленинская, 131), доме-музее Фрунзе (улица Фрунзе, 114), музее модерна («Дом Курлиной», улица Красноармейская, 15).

Также посетителей ждет Исторический парк «Россия — моя история». Его экспозиция открыта в ТРК «Гудок» на улице Красноармейской, 131.

Ранее ФАН сообщал, что 9 мая в Самаре на улице Фрунзе откроется стела памяти генералов-фронтовиков.