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Фасад дома правительства в Самаре превратится в мультимедийный экран

Общество
Фасад дома правительства в Самаре превратится в мультимедийный экран
Пресс-служба Правительства Самарской области  /  Пресс-служба Правительства Самарской области

Самара, 8 мая. Местный «Белый дом», в котором располагается правительство региона, вечерами 8, 9 и 10 мая превратится в мультимедийный экран. На нем будет транслироваться визуальный проект «Во имя справедливости!».

Проект представляет собой фильм, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Но это не классическое кино, а визуальное искусство, исполненное с помощью современных мультимедийных технологий. Именно поэтому для его трансляции нужен не традиционный белый экран, а фасад монументального здания.

Важно также, что перед домом правительства располагается площадь Славы — огромное свободное пространство, которое позволяет обозревать визуальные эффекты по всему фасаду и установить необходимое оборудование. Именно поэтому подобный проект реализуется в Самаре второй год подряд.

Демонстрация фильма будет проходить в течение трех вечеров — 8, 9 и 10 мая в 21:00, 21:30 и 22:00.

Другой площадкой, на которой можно в эти дни посмотреть фильмы о войне под открытым небом, станет четвертая очередь волжской набережной, возле «Ладьи». 9 и 10 мая с 13 до 17 часов здесь будет демонстрироваться кино для детей.  9 мая в 17:30 покажут фильм «Битва за Севастополь», в 19:15 — кинокартину «Мы из будущего». С 21 часа и до праздничного салюта, который прогремит в 22:00, на экране покажут записи песен военных лет.

10 мая в 17:30 можно посмотреть на набережной фильм «Летят журавли», в 19:15 — картину «28 панфиловцев», в 21:00 состоится показ фильма «Ржев».

Ранее ФАН сообщал, что 8 мая над Самарой раздался голос Юрия Левитана, сообщивший советскому народу о победе над фашистской Германией.

кино самара 9 мая самарская область
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