Голос Левитана прозвучит над Самарой 8 мая

Самара, 8 мая. День капитуляции фашистской Германии будет отмечен в регионе включением городских систем оповещения. Из динамиков прозвучит голос Юрия Левитана.

«Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена!» — запись этой фразы в исполнении легендарного диктора раздастся над Самарой в 13 часов по местному времени.

По сведениям ФАН, до этого системы городского оповещения включались весной и летом 2020 года, когда гражданам рекомендовали соблюдать режим самоизоляции в период обострения пандемии коронавируса.

Ранее ФАН сообщал, что из-за противопандемийных ограничений ветераны войны и труда, находящиеся в возрастной категории «65+», не будут приглашены на парад Победы 9 мая в Самаре.