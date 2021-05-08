Впервые в России: имена генералов-фронтовиков увековечат в Самаре

Самара, 8 мая. Уникальное мемориальное сооружение откроется в День Победы возле штаба 2-й Гвардейской армии (бывший штаб Приволжского военного округа). Это гранитные плиты, на которых выбиты имена 179 генералов Вооруженных сил и органов госбезопасности, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и имеют отношение к самарской земле — родились здесь либо похоронены.

Этот мемориал - первый в России подобного рода. Список имен сформирован благодаря работе в архивах. Инициатива принадлежит депутату Госдумы Александру Хинштейну. Поддержку оказал председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. РВИО организовало конкурс на лучший проект памятника, и победителем стал Константин Фомин — автор грандиозного мемориала подо Ржевом.

Проект был реализован в камне в кратчайшие сроки. Конкурс завершился во второй половине апреля, а уже в первых числах мая строители приступили к монтажу мемориальных плит, а также благоустройству территории вокруг памятника. 9 мая 2021 года объект планируется открыть для самарцев и гостей города. Он разместится вдоль тротуара по улице Фрунзе у ворот штаба, между улицами Красноармейской и Шостаковича.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре постановкой из жизни мая 1945 года отметили День радио.