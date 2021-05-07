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Бомбардирский рекорд Ивана Сергеева предложили увековечить в Самаре

Общество
Бомбардирский рекорд Ивана Сергеева предложили увековечить в Самаре
kc-camapa.ru  /  Официальный сайт ФК Крылья Советов

Самара, 7 мая. От болельщика «Крыльев Советов» поступило предложение увековечить бомбардирский рекорд форварда Ивана Сергеева. Самарец предлагает выпустить мерч, посвященный этому событию, либо установить памятный знак возле стадиона «Солидарность Арена».

«Я бы даже с удовольствием поучаствовал в этом деле, хотя бы финансово», — написал болельщик Стас Соловьев на официальной странице клуба в одной из соцсетей.

Иван Сергеев установил новый рекорд первого футбольного дивизиона в истории российских чемпионатов, забив 39 мячей в ворота соперников. Прежнее достижение, принадлежащее игроку грозненского «Терека» Андрею Федькову, держалось с 2004 года.

Остается еще один непобитый рекорд из советских времен. Степан Юрчишин из львовских «Карпат» в 1979 году забил 42 мяча. Учитывая, что в нынешнем первенстве ФНЛ осталось сыграть еще два тура, Сергеев вполне мог бы превзойти и этот результат. Но маловероятно, что это случится.

8 мая в матче с «Краснодаром-2» главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин намерен дать отдых большинству игроков основного состава перед финалом Кубка России. По словам Осинькина, Сергеев, скорее всего, в матче против краснодарцев на поле не появится.

Хотя сам форвард признался, что хотел бы сыграть рядом с Сергеем Корниленко, который против «Краснодара-2» проведет свой прощальный матч за «Крылья Советов».

«Сергей Александрович очень много помогает — и в быту, и на футбольном поле. Хотелось бы вместе с ним сыграть. Но это будет решать тренерский штаб, и как будет матч складываться», — рассказал Иван Сергеев в интервью официальному сайту «Крыльев».

Матч заключительного тура против калининградской «Балтики» состоится через три дня после кубкового финала. И, учитывая, что все турнирные задачи в ФНЛ для самарцев уже решены, они тоже, скорее всего, сыграют не основным составом.

Как уже сообщал ФАН, «Крылья Советов» досрочно, за три матча до конца первенства, гарантировали себе выход в РПЛ, а следом обеспечили и первое итоговое место. Медали и кубок за победу в первенстве будут вручены «Крыльям» 8 мая по окончании матча с «Краснодаром-2».

футбол самара спорт рекорд крылья советов
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