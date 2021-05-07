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Преддверие Победы: в Самаре отметили День радио перформансом

Общество
Преддверие Победы: в Самаре отметили День радио перформансом
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Евгений Егоров

Самара, 7 мая. Необычным образом отметили День радио в Самаре. Его празднование совместили с предстоящими торжествами по случаю Дня Победы. В сквере перед Домом связи был устроен многочасовой перформанс.

Местом проведения мероприятия был избран сквер перед зданием по адресу: улица Красноармейская, 17. Именно здесь в годы войны размещался Куйбышевский радиокомитет.

«Именно сюда передавались сводки с фронта, отсюда зачитывались сообщения о ходе боевых действий и победах Советской Армии», — говорится в релизе на сайте регионального правительства.

В память об этом в сквере установлен радиорупор военных времен. Он в рабочем состоянии и в течение всего дня 7 мая транслировал музыку 40-х годов XX века и сводки Советского информбюро.

С помощью артистов Самарского драматического театра и театра «СамАрт» на площадке возле рупора была воссоздана атмосфера 7 мая 1945 года.

Преддверие Победы: в Самаре отметили День радио перформансом
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Евгений Егоров

«Советские войска добивают фашистского зверя в его логове. Всем уже ясно, что наша страна выстояла против коричневой чумы. Люди, отдавшие все силы для Победы, находятся в ожидании мирной, радостной жизни», — так описана концепция постановки на сайте Правительства Самарской области.

Актеры в костюмах тех времен разыгрывали сценки из жизни и вовлекали в действо жителей Самары и гостей города. Желающие могли сфотографироваться с актерами, на фоне памятных знаков, «войти в образ» и станцевать вальс под музыку из рупора или живое баянное сопровождение.

Один из арт-объектов представлял собой обрезки газеты от мая 1945-го. Детям предлагалось из этих обрезков «сложить пазл».

Преддверие Победы: в Самаре отметили День радио перформансом
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Евгений Егоров

Ранее ФАН сообщал, как будет проходить празднование Дня Победы в Самаре 9 мая 2021 года.

самара 9 мая самарская область день радио
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