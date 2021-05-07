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Житель Самары переплыл шоссе под землей

Общество
Житель Самары переплыл шоссе под землей
pr scr Яндекс.Карты  /  Pr Scr Яндекс.Карты

Самара, 7 мая. Необычным способом пересек проезжую часть житель Самары. Он спустился в пешеходный переход на пересечении Пугачевского тракта и Ново-Молодежного переулка. Переход был затоплен водой. Мужчина, находившийся явно в нетрезвом состоянии, переплыл дорогу полностью, выбравшись на поверхность на противоположной стороне тракта.

Целью заплыва, судя по видео, было показать состояние объектов дорожной инфраструктуры. Впрочем, как выяснилось, этот туннель был давно закрыт, вход в него огорожен, а рядом оборудован наземный пешеходный переход с соответствующей разметкой и светофором.

Запустить вновь в эксплуатацию подземный переход планируется по окончании строительства дороги, входящей в состав объекта «вторая очередь Фрунзенского (Самарского) моста». Вместе с дорогой будет запущена в работу и канализация, по которой сточные воды будут отводиться с проезжей части и тротуаров с помощью насосов.

Впрочем, не все жители Самары уверены в необходимости подземного перехода в этом месте.

«Лучше оставить, как сейчас, наземный переход. И спускаться-подниматься по ступенькам не надо, особенно это важно для пожилых людей, инвалидов и мам с колясками. И нет мусора и маргинальных элементов, нет криминальной опасности. Мне спокойнее переходить дорогу поверху», — рассказал ФАН житель Куйбышевского района Самары Семен Т.

Как заверили в министерстве строительства Самарской области, из ставшего знаменитым перехода вода будет откачана в ближайшее время. Скопившийся вокруг мусор, на который жаловались местные жители, уже убран силами муниципальных служб Куйбышевского внутригородского района Самары.

Ранее ФАН сообщал, что из-за повреждения водовода строителями затопило место будущей двухуровневой развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии в Самаре.

самара коммунальные службы подземный переход
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