Ветеранов на параде Победы в Самаре не будет из-за пандемии

Самара, 7 мая. Утверждена программа празднования Дня Победы в регионе. Главным событием станет военный парад на площади Куйбышева. Но на него смогут попасть не все.

На самой большой площади Европы установлены трибуны на 25 600 зрителей. Но в целях соблюдения социальной дистанции на них будет допущено только 50% от вместимости зрительских мест, то есть порядка 13 тысяч человек.

Кроме того, в Самарской области по 10 мая продолжает действовать режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. В связи с этим лица данной возрастной категории на трибуны на площади Куйбышева допущены не будут. Разумеется, в их число попадают и ветераны войны и труженики тыла.

«Противопандемийные ограничения в регионе продолжают действовать. В связи с этим ветераны преклонного возраста на парад в этом году не приглашены», — рассказали ФАН в пресс-службе Правительства Самарской области.

При этом дети до 7-летнего возраста смогут быть допущены на трибуны бесплатно — разумеется, в сопровождении взрослых.

Парад Победы в Самаре начнется 9 мая в 10 утра. Техника, которая будет участвовать в параде, уже находится на улице Молодогвардейской рядом с площадью Куйбышева. Жители Самары могут ее осмотреть и сфотографироваться. Сегодня, 7 мая, состоится генеральная репетиция парада.

В полдень 9 мая к Вечному огню на площади Славы будут возложены цветы. В это же время в виртуальном пространстве начнется онлайн-шествие «Бессмертный полк».

На летней сцене Струковского сада в 17 часов с программой «Музыка. Весна. Победа!» выступят музыканты Самарского концертного духового оркестра.

Завершится праздник в 22 часа залпами артиллерийского салюта.

Ранее ФАН сообщал, что на улицах в историческом центре Самары и на набережной Волги 9 мая будет ограничена продажа алкоголя.