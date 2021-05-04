Камни и щетки за 5,6 млн: Самара покупает оборудование для керлинга

Самара, 4 мая. В новом дворце спорта будет оборудовано 4 дорожки для занятий керлингом. В связи с этим был проведен аукцион на поставку и расстановку инвентаря для этого вида спорта.

Начальная цена контракта составляла почти 7 миллионов рублей. В конкурсе участвовали две компании и два физлица. Победитель — частный предприниматель — предложил цену в 5 663 791 рубль 80 копеек.

За эти деньги он обязуется поставить дворцу спорта 16 щеток для керлинга и 4 набора по 16 камней. Камни должны иметь гранитную основу и весить не менее 18 килограммов каждый. В принципе, эталонный вес камня, утвержденный мировой федерацией керлинга, составляет 44 фунта, то есть чуть менее 20 кг. Вряд ли существуют производители, которые выпускают нестандартное снаряжение для этого вида спорта.

Новость очень обрадовала федерацию керлинга Самарской области.

«Благодаря совместным и слаженным действиям, неоднократным встречам и переговорам между министром спорта РФ О.В. Матыциным, замминистра спорта РФ А.Р. Кадыровым, губернатором Самарской области Д.И. Азаровым, министром спорта Самарской области С.В. Кобылянским, президентом ФКР и депутатом Д.А. Свищевым и президентом федерации керлинга Самарской области В.В. Богатовым в Самарской области начинается новый виток развития керлинга! Достигнута договоренность о том, что открывается спортивное специализированное отделение по керлингу при спортивной школе Олимпийского резерва №1, где уже предусмотрены ставки тренеров и определены группы», — сообщается в аккаунте федерации в одной из соцсетей.

В связи с этим объявлен набор в секцию керлинга в четырех возрастных категориях: 8-10 лет, 10-14, 14-16 и от 16 лет и старше. Сейчас занятия проводятся в спорткомлексе «Ипподром-Арена». После открытия нового дворца спорта занятия переместятся на улицу Молодогвардейскую.

Ранее ФАН сообщал, что новый дворец спорта получит имя Владимира Высоцкого.