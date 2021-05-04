Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
04 мая 19:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:27
Армия
СМИ сообщили о перестрелке в районе аэропорта в Донецке
19:27
Армия
Финские СМИ предупредили Запад о фатальных последствиях новой гонки вооружений
19:23
Общество
Почему немецким экологам нравится американский газ, обсудят в медиацентре «Патриот»
19:23
Весь мир
Посол России подтвердил прочность отношений с Египтом
19:18
Общество
Хуснуллин рассказал, доволен ли он темпами строительства объектов ФЦП в Севастополе
19:16
Общество
Свежая щепа вызвала восторг у лис Павлуши и Ариши из Абаканского зоопарка
19:14
Шоу-бизнес
Певицу Валерию заподозрили в использовании парика
19:11
Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный рассказал, как в юности девушки носили его на руках
19:10
Экономика
Американские миллиардеры разбогатели на 195 млрд долларов при Байдене
19:02
Общество
Кардиолог объяснил, чем опасен неконтролируемый прием аспирина
19:00
Весь мир
Генпрокуратура Турции арестовала девять человек за шпионаж в оборонном секторе
18:58
Экономика
Эксперт Юсуфов объяснил мотивы «Яндекса» при покупке банка «Акрополь»
18:56
Шоу-бизнес
Рэпера Моргенштерна заметили в стриптиз-клубе Санкт-Петербурга
18:52
Политика
Президент Белоруссии лишил званий 80 бывших сотрудников силовых структур
18:51
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова отчитала «ущербных» подписчиков за критику в свой адрес
18:51
Экономика
S7 Group изучает целесообразность запуска лоукостера
18:50
Общество
Глава BioNTech сделал прогноз о формировании коллективного иммунитета в ряде стран мира
18:49
Происшествия
Обильные ливни привели к смертельным наводнениям в девяти провинциях Ирана
18:48
Общество
Блокадный Ленинград в мобильном приложении обсудят в медиацентре «Патриот»
18:47
Политика
МИД Франции вызвал посла России из-за санкций против Евросоюза
Все новости

Камни и щетки за 5,6 млн: Самара покупает оборудование для керлинга

Общество
Камни и щетки за 5,6 млн: Самара покупает оборудование для керлинга
pixabay.com  /  Photo Mix

Самара, 4 мая. В новом дворце спорта будет оборудовано 4 дорожки для занятий керлингом. В связи с этим был проведен аукцион на поставку и расстановку инвентаря для этого вида спорта.

Начальная цена контракта составляла почти 7 миллионов рублей. В конкурсе участвовали две компании и два физлица. Победитель — частный предприниматель — предложил цену в 5 663 791 рубль 80 копеек.

За эти деньги он обязуется поставить дворцу спорта 16 щеток для керлинга и 4 набора по 16 камней. Камни должны иметь гранитную основу и весить не менее 18 килограммов каждый. В принципе, эталонный вес камня, утвержденный мировой федерацией керлинга, составляет 44 фунта, то есть чуть менее 20 кг. Вряд ли существуют производители, которые выпускают нестандартное снаряжение для этого вида спорта.

Новость очень обрадовала федерацию керлинга Самарской области.

«Благодаря совместным и слаженным действиям, неоднократным встречам и переговорам между министром спорта РФ О.В. Матыциным, замминистра спорта РФ А.Р. Кадыровым, губернатором Самарской области Д.И. Азаровым, министром спорта Самарской области С.В. Кобылянским, президентом ФКР и депутатом Д.А. Свищевым и президентом федерации керлинга Самарской области В.В. Богатовым в Самарской области начинается новый виток развития керлинга! Достигнута договоренность о том, что открывается спортивное специализированное отделение по керлингу при спортивной школе Олимпийского резерва №1, где уже предусмотрены ставки тренеров и определены группы», — сообщается в аккаунте федерации в одной из соцсетей.

В связи с этим объявлен набор в секцию керлинга в четырех возрастных категориях: 8-10 лет, 10-14, 14-16 и от 16 лет и старше. Сейчас занятия проводятся в спорткомлексе «Ипподром-Арена». После открытия нового дворца спорта занятия переместятся на улицу Молодогвардейскую.

Ранее ФАН сообщал, что новый дворец спорта получит имя Владимира Высоцкого.

самара спорт керлинг
Комментировать
Самое популярное
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 59549 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 53774 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 45127 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 38547 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Общество 30704 2 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Все новости / Общество / Камни и щетки за 5,6 млн: Самара покупает оборудование для керлинга
Рейтинг@Mail.ru