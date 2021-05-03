Дворец спорта в Самаре получит имя Владимира Высоцкого

Самара, 3 мая. Новый дворец спорта на улице Молодогвардейской в Самаре, когда он будет достроен, получит имя Владимира Высоцкого. Эту новость озвучил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, а с инициативой к нему обратился клуб авторской песни имени Валерия Грушина.

Новый дворец в Самаре строится на месте старого, который был открыт в ноябре 1966 года. Через год в стенах дворца состоялось первое выступление Владимира Высоцкого при огромной аудитории. Актер и бард выступал на публике со своими песнями и ранее, в том числе и в том же Куйбышеве несколькими месяцами ранее, но при гораздо меньшем стечении народа.

Трибуны дворца спорта не смогли вместить всех желающих, при том, что рядами кресел была уставлена и вся ледовая площадка. Тогда на двух концертах Высоцкого побывало около 15 тысяч зрителей.

«…Мне дали выступить во Дворце спорта по 7 тысяч человек два концерта. Ощущение жуткое. Громадное здание, и одна моя небольшая фигурка средь шумного зала. Но приняли грандиозно. Раздал автографов столько, что если собрать их все, будет больше, чем у Толстого и Достоевского», — вспоминал потом о выступлении в Куйбышеве сам Высоцкий.

В память об этом событии на старом здании дворца была вывешена мемориальная доска, а рядом со спортсооружением в 2008 году, к 70-летию со дня рождения Высоцкого, был открыт памятник работы Михаила Шемякина. Примечательно, что скульптор подарил Самаре этот памятник, не взяв денег за свою работу.

После демонтажа старого дворца шемякинскую композицию тоже убрали с улицы и временно поместили в хранилище. Предполагается, что памятник вернут на место по завершении строительства нового дворца, который теперь тоже будет носить имя Высоцкого.

Самарцы восприняли новость по-разному.

«Мало ли кто выступал во дворце спорта? Давайте назовем его именем Пугачевой или «Скорпионз»… Это все-таки спортсооружение, и если оно должно носить чье-то имя, то имя человека, связанного со спортом», — высказал ФАН свое мнение Александр К., житель Самары.

Другая часть населения не видит в таком наименовании ничего плохого или неуместного. Открытие нового дворца спорта планируется осенью 2021 года. Для ускорения его строительства руководству региона удалось получить дополнительные федеральные средства.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре заложили «капсулу времени» на месте, где построят планетарий.