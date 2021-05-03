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Самарцы вспомнили шутку Урганта, узнав о запрете продажи алкоголя 9 мая

Общество
Самарцы вспомнили шутку Урганта, узнав о запрете продажи алкоголя 9 мая
 /  Невские Новости

Самара, 3 мая. Региональное правительство приняло постановление об ограничении продажи алкоголя в День Победы. 9 мая 2021 года весь день, с 8 до 23 часов будет действовать запрет на торговлю спиртным на участках улиц, примыкающих к площади Куйбышева, где пройдет Парад Победы.

Не смогут продавать алкоголь в торговых точках, располагающихся на улицах Вилоновской (от Фрунзе до Галактионовской), Красноармейской (от Максима Горького до Галактионовской), Галактионовской (от Ленинградской до Вилоновской), Молодогвардейской (от Ленинградской до Студенческого переулка) и Чапаевской (от Красноармейской до Вилоновской).

Кроме того, не удастся купить спиртное на улицах, идущих вдоль «старой» и Октябрьской набережной. По улице Максима Горького («старая» набережная) режим «стоп алкоголь» будет действовать весь день. Улица Лесная (Октябрьская набережная) будет «трезвой» начиная с двух часов дня. Здесь вечером 9 мая ожидается праздничный салют.

Жители Самары, высказывающиеся в комментариях, восприняли новость скептически.

«Кому надо — просто закупятся заранее, ну или пройдут чуть дальше, купят и пойдут обратно. Если человек хочет выпить — его никакие закрытые магазины не остановят», — такими словами пользователь под ником ТМА выразил наиболее часто встречающееся мнение.

Один из пользователей вспомнил, что двумя днями раньше на похожую тему высказался в своей программе на Первом канале Иван Ургант. ФАН отыскал запись эфира передачи «Вечерний Ургант», в которой ведущий иронизировал над тем, что Роспотребнадзор отказался запрещать продажу алкоголя на майские праздники.

«Что значит «отказался запрещать»? Значит, кто-то предложил это запретить. Человек такое предложить не мог, это был явно не человек. Может быть, скачок электричества», — пошутил Иван Ургант.

Стоит отметить, что география запрета в Самаре действительно очень выборочна и выглядит формальной.

Ранее ФАН сообщал, что на Парад Победы в Самаре будет допущено более 10 тысяч зрителей.

алкоголь самара иван ургант 9 мая
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