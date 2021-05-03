Единственный электробусный маршрут в Самаре закрылся

Самара, 3 мая. Завершился очередной тестовый период работы в Самаре электробуса от белорусского производителя. Похоже, что на этот раз новое соглашение подписано не будет.

Желтый электробус из Белоруссии поступил в Самару для работы в тестовом режиме в начале прошлого года. Специально для этого вида транспорта был разработан пригородный маршрут №108 от Губернского рынка до микрорайона Южный город, формально считающегося частью сельского поселения в Волжском районе области.

У него появились постоянные пассажиры, но им довольно часто приходилось ждать зря. Эксплуатация нового вида транспорта неоднократно прерывалась. Во-первых, завершались действия предыдущих договоренностей про срокам испытаний. После небольших пауз движение на маршруте возобновлялось четырежды.

Во-вторых, машина довольно часто ломалась. И для устранения поломок вызывались представители завода-изготовителя. По неофициальной информации, ремонтники из Белоруссии считали причиной неисправностей неправильную эксплуатацию и обслуживание электробуса.

Поскольку формально этот вид транспорта считается электрическим, он был приписан к трамвайно-троллейбусному управлению. Соответственно, в моменты, когда машина выходила из строя, заменить ее на маршруте №108 было нечем. Так как часть трассы пролегала по улицам, где нет контактной сети, взамен можно было бы выпустить на линию только автобусы, а в парке ТТУ есть только трамваи и троллейбусы.

По причине этой нестабильности жители Самары и Южного города неоднократно высказывали неудовольствие работой этого вида транспорта. Вероятно, больше им рассчитывать на электробус не придется.

«Решение о дальнейшей судьбе еще не принято, но со стороны белорусских партнеров нет желания продлевать срок тестовой эксплуатации», — заявили в самарском ТТУ.

Справка ФАН: электробусы, эксплуатирующиеся в России, бывают двух типов — со стационарной и динамической подзарядкой. «Динамические» электробусы по сути представляют собой троллейбусы с аккумуляторами, которые заряжаются во время движения от троллейбусной контактной сети. Такой тип транспорта успешно эксплуатируется в Санкт-Петербурге.

Другие электробусы не имеют привычных троллейбусных токосъемников и требуют специальных станций для подзарядки. Такие машины массово работают в Москве и довольно активно критикуются населением. Стоит отметить, что для отопления салона в таких электробусах требуется дизельное топливо, что серьезно уменьшает экологичность данного вида транспорта.

В Самаре тестовую эксплуатацию проходил именно «стационарный» электробус. Для его работы были построены зарядные станции на конечных остановках. Процесс подзарядки занимал около 7 минут.