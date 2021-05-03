«Крылья Советов» досрочно завоевали путевку в премьер-лигу

Самара, 3 мая. «Крылья Советов» досрочно завоевали право в следующем сезоне выступить в российской премьер-лиге. Это случилось после того, как в Жигулевске самарцы одержали победу над другой командой Самарской области — тольяттинским «Акроном».

Чтобы де-юре оформить свой выход в РПЛ, «Крыльям» достаточно было сыграть вничью в «областном дерби». У «Акрона» свои задачи — тольяттинцы стараются сохранить прописку в ФНЛ по итогам своего дебютного сезона в этой лиге. Кроме того, матчи для команд из Тольятти против Самары всегда принципиальны. Тем более в составе «Акрона» есть несколько игроков, прежде выступавших за «Крылья Советов».

Один из таких футболистов и открыл счет в начале второго тайма — в составе «Акрона» отличился экс-самарец Артем Делькин. Но «Крыльям» удалось не только сравнять счет, но и уже в компенсированное время оформить победу. Оба раза забил Иван Сергеев. На счету лучшего бомбардира ФНЛ уже 37 забитых мячей. Рекорд первого дивизиона, принадлежащий Андрею Федькову, — 38 голов за сезон. Чтобы это достижение перекрыть, у Сергеева есть еще три матча в нынешнем первенстве.

Кстати, забивая первый мяч в этом матче, Сергеев влетел в штангу и некоторое время не мог подняться с газона, но все обошлось. После матча к автобусу из раздевалки он шел прихрамывая и признался корреспонденту ФАН, что у него болят плечо и нога. Форвард выглядел очень уставшим и почти без эмоций.

«Если честно, мы так уже устали от этого сезона… Уже думаешь: скорее бы все закончилось! Но у нас еще есть важные задачи. Нам нужно занять первое место в ФНЛ, и у нас еще финал Кубка России. Так что сначала решим эти задачи, а потом отдохнем», — поделился с ФАН своими ощущениями Иван Сергеев.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал ФАН о своих чувствах в момент, когда Сергеев ударился о штангу.

«Схватился ли я за сердце? У нас уже столько в этом сезоне было ситуаций, когда не знаешь, за что хвататься! Хорошо, что одна гора с плеч упала, мы досрочно решили задачу выхода в премьер-лигу. Но теперь нам нужно в следующем матче выиграть, чтобы определиться с первым местом и уже целенаправленно готовиться к финалу Кубка», — сказал наставник самарской команды.

Следующая игра у «Крыльев» уже в ближайшую среду в Москве со «Спартаком-2». Если самарская команда добудет в этом матче победу, она досрочно завоюет титул победителя ФНЛ. Это вопрос не только престижа, но и заработка.

«У нас предусмотрены повышенные премиальные команде не только за выход в премьер-лигу, но и за итоговое первое место», — рассказал ФАН генеральный директор клуба Евгений Калакуцкий.

По словам руководителя «Крыльев», комплектование команды на предстоящий сезон может зависеть от результатов кубкового финала.

«Конечно, нам очень хотелось бы сохранить костяк нынешней команды. Мы предпринимаем усилия в этом направлении. В частности, предложили улучшенные условия контракта Ивану Сергееву. Результат финального матча Кубка России, конечно же, может повлиять на планы и перспективы существенно. Ведь в случае победы в Кубке у нас «нарисовывается» очень интересный сезон — с участием в групповом турнире Лиги Европы. А это уже потребует, сами понимаете, несколько иного подхода к комплектованию команды», — поделился с ФАН информацией и размышлениями Евгений Калакуцкий.

За четыре дня до финала Кубка, 8 мая, «Крыльям» предстоит принять на своем поле «Краснодар-2». В этом матче планируется прощальный выход на поле Сергея Корниленко — легенды клуба, ныне занимающего пост спортивного директора. В том числе и поэтому в команде хотят к тому времени уже решить задачу победы в турнире ФНЛ, чтобы в матче с краснодарцами не быть жестко привязанными к результату и иметь возможность произвести ротацию состава.

Своеобразно поздравил «Крылья» с выходом в РПЛ санкт-петербургский «Зенит». В соцсетях питерского клуба появилась «гифка» с текстом «Я скучал по тебе» и подписью: «С возвращением, «Крылья Советов». В этот же день, кстати, «Зенит» досрочно завоевал титул чемпионов России, разгромив со счетом 6:1 столичный «Локомотив» — будущего соперника «Крыльев» по финалу Кубка.

Отметим, что это первое поражение «Локомотива» с начала 2021 года, прежде «железнодорожники» выиграли все матчи до единого. У «Крыльев» же беспроигрышная серия после зимы продолжается — самарцы лишь в Ярославле не сумели победить, сыграв вничью, а в полуфинале Кубка в Грозном выиграли в серии пенальти.