Новый глава города вступил в должность в Тольятти

Самара, 30 апреля. Николай Ренц, избранный главой города Тольятти, официально вступил в должность. На заседании городской думы он произнес клятву, получил знак главы города и выступил с краткой вступительной речью.

«Мне хочется, чтобы в Тольятти было радостнее жить. Я настроен работать с полной отдачей», — заявил новоизбранный глава.

Поздравления и напутствия прозвучали в выступлении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который специально прибыл в Тольятти для участия в заседании гордумы.

«Вы, как никто другой, чувствуете пульс города. Я знаю, что вы одной крови с Тольятти. Конечно, вам предстоит создать новую команду, которая будет работать на длительную перспективу. И здесь хочу пожелать вам успехов. Смелее! Давайте послушаем коллег, политические партии по кандидатам на работу в администрации. Давайте обратим внимание на тех людей, которые стоят в резерве, давайте оценивать в первую очередь энергию человека, его желание работать во имя и во благо тольяттинцев», — обратился глава региона к Николаю Ренцу.

Как уже сообщал ФАН, стиль работы предыдущего главы города Тольятти Сергея Анташева не устраивал руководство области. К тому же, Анташев был ставленником прежнего губернатора Николая Меркушкина.

Обращаясь к депутатам гордумы, Дмитрий Азаров подчеркнул, что ожидает изменений в работе тольяттинской власти. В частности, администрация должна стать более открытой, быть в диалоге с жителями города и исполнять их наказы.

Николай Ренц уже работал в мэрии Тольятти в должности заместителя главы в 90-е и 2000-е годы. Он много лет возглавлял городскую больницу № 5, в которой в прошлом году был оборудован крупнейший в регионе ковидный госпиталь. Ренц одним из первых сделал себе прививку от коронавируса, чтобы показать на своем примере ее эффективность и безопасность.