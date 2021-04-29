Отопительный сезон в Самаре частично возобновили

Самара, 29 апреля. В регионе принято решение частично возобновить отопительный сезон. Центральное отопление в жилых домах и общественных учреждениях было отключено 15 апреля. К тому моменту в области уже несколько дней стояла необычно жаркая погода — в дневное время воздух прогревался выше 20 градусов.

Нормативы требуют, чтобы отопительный сезон завершался, когда среднесуточная температура воздуха будет держаться выше плюс 8 градусов в течение пяти дней. Пока поставщики тепла выжидали нормативных сроков, самарцы в квартирах, на работе и соцучреждениях страдали от жары и духоты.

При этом уже было известно, что вскоре вновь наступит похолодание. В связи с этим городские власти сразу предупредили, что при необходимости вернут отопление в медучреждения, задействуя резервные схемы.

Так и произошло. Как сообщил Центр управления регионом, звонки и письма в органы власти с просьбой включить отопление за семь дней с момента похолодания зафиксированы в количестве около полутора сотен.

«Почему так устроены нормативы, что нам практически каждую весну приходится то «поджариваться» в квартирах, то потом мерзнуть? Почему нельзя просто ориентироваться по прогнозам погоды и отключать батареи, когда жарко, и не отключать, когда холодно? Неужели в наш век технологий это так сложно?» — удивляется в беседе с ФАН домохозяйка из Самары Наталья Н.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, общаясь с руководителями ведомств и муниципалитетов, также призвал к здравомыслию.

«Считаю, что муниципалитеты поторопились с решением о прекращении отопительного сезона. Я понимаю, что все нормативы, в том числе и температурные, выдержаны. Но я хотел бы, чтобы вы учитывали все-таки и особенности ситуации, особое беспокойство людей за здоровье родных и близких. В прошлом году мы раньше начали отопительный сезон, и главной причиной была эпидемиологическая ситуация на территории региона. Не только о регламентах надо думать, но в первую очередь — о людях», — заявил глава региона.

В связи с этим принято решение о возобновлении отопления в медицинских и детских учреждениях. Впрочем, общеобразовательные школы в период с 1 по 10 мая в Самарской области, как стало известно, работать не будут.

Синоптики прогнозируют прохладную погоду ( от 2 до 5 градусов ночами и 12-14 градусов в дневное время) еще на протяжении недели, за исключением 4 мая, когда температура днем может прогреться до 23 градусов. Стабильная относительно теплая погода (до 17 градусов днем и в районе 10 градусов ночью) прогнозируется в Самарской области с 7 мая.