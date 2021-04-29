Парад Победы в Самаре смогут посмотреть более 10 тысяч зрителей

Самара, 29 апреля. Зрители будут допущены на трибуны во время Парада Победы, который пройдет 9 мая. Такое решение было принято на оперштабе Самарской области, но с условием ограничения в 50 процентов от вместимости трибун.

Площадь Куйбышева в Самаре считается крупнейшей в Европе. 9 мая во время парадов здесь в последние несколько лет устанавливались временные трибуны, способные вместить около 25 000 зрителей. Таким образом, с учетом принятых ограничений за Парадом Победы 9 мая 2021 года смогут воочию наблюдать более 10 000 тысяч человек.

Это больше чем планировалось изначально. По сведениям ФАН, некоторое время назад предполагалось, что если на трибуны и допустят зрителей, то в количестве не более 5 тысяч человек, чтобы обеспечить рассадку с социальной дистанцией не менее чем в 1,5 метра. Но в итоге решили остановиться на 50-процентной вместимости согласно требованиям Роспотребнадзора.

«У нас эта норма действует и в закрытых залах при проведении культурных мероприятий. Давайте отработаем с Роспотребнадзором, с нашими санитарными врачами все организационные моменты: термометрию, недопущение скопления людей при прохождении на парад, средства индивидуальной защиты, социальную дистанцию на всех этапах», — резюмировал принятое решение губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В настоящее время на площади имени Куйбышева завершается монтаж трибун. А также проводятся репетиции выступлений участников праздника.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Евгений Егоров

Репетиции самого парада запланированы на 3, 5 и 7 мая, но они продут без зрителей. Предполагается, что во время генеральной репетиции будет задействован не только весь личный состав и все вооружение, но и прозвучат холостые залпы из гаубиц, которые разместятся на волжской набережной под Вилоновским спуском.

Непосредственно 9 мая по площади Куйбышева пройдут маршем более 2000 военнослужащих, проедет более 60 единиц военной техники, пролетят самолеты и вертолеты. «Премьерой» будет участие в параде зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Ранее ФАН сообщал, что системы залпового огня «Ураган», ракетные комплексы «Искандер-М», самоходные артиллерийские гаубицы «Мста-С», танки Т72Б3 и прочее вооружение были доставлены в Самару для участия в параде из Оренбургской области.

А с 6 по 9 мая на улице Чапаевской перед площадью Куйбышева будут выставлены для свободного доступа самарцев и гостей города 14 единиц военной техники.