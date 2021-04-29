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«Крылья Советов» могут пригласить Гинера и остаться в РПЛ без ключевых игроков

Общество
«Крылья Советов» могут пригласить Гинера и остаться в РПЛ без ключевых игроков
kc-camapa.ru  /  Официальный сайт Крыльев Советов

Самара, 29 апреля. Вокруг «Крыльев Советов» в преддверии финала Кубка России взбаламутилось информационное поле. Главная новость тянет на сенсационную — в ближайшее межсезонье в самарский клуб могут прийти управленцы из столичного ЦСКА — президент Евгений Гинер и генеральный директор Роман Бабаев.

Слухи эти имеют под собой как минимум логическую основу. Известно, что в хороших отношениях с Гинером находится нынешний председатель Совета директоров «Крыльев Советов» Сергей Аракелов. А в столичном клубе фактически произошел передел власти, и ключевые решения там принимает, по сведениям инсайдеров, не Гинер, а возглавляющий Совет директоров ЦСКА Максим Орешкин.

Судя по всему, бурные закулисные процессы проходят и в «Крыльях Советов». Известный агент Павел Андреев, который крайне редко выходит в публичное пространство, внезапно дал интервью федеральному СМИ, в котором фактически пригрозил распродать большую часть нынешнего состава «Крыльев Советов».

Любопытно, что в этом интервью Андреев постоянно говорил «мы», ассоциируя себя с «Крыльями Советов», при этом никакой должности в клубе он не занимает. Но общеизвестно, что большинство игроков «Крыльев» связаны соглашениями с агентством Павла Андреева. А нынешние официальные руководители клуба в интервью неоднократно косвенно подтверждали, что в контрактах многих игроков прописана мизерная сумма отступных, что позволяет другим клубам легко их выкупить.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров публично выражал неудовольствие сложившейся ситуацией, в которой агент имеет такое влияние на клуб. Вероятно, приход в «Крылья Советов» Сергея Аракелова — главы банка «Солидарность» и бывшего заместителя Михаила Мишустина в ФНС России — также серьезно повлиял на диспозицию скрытых сил в управлении клубом. Что и вынудило Павла Андреева «выйти из тени».

Чуть ранее бунт подняли члены Совета директоров «Крыльев» Александр Милеев и Андрей Пашков. Их возмутило, что при новом председателе изменился состав полномочий рядовых членов совета и что им не дали возможности ознакомиться с контрактами футболистов, подписанных в зимнее трансферное окно. Пашков подал по этому поводу в суд на генерального директора ПФК «Крылья Советов» Евгения Калакуцкого.

Милеев, впрочем, призвал отложить «разборки» до окончания сезона, чтобы ничто не отвлекало команду от решения основной задачи — выхода в РПЛ. По Самаре даже появилось множество билбордов с призывом от Милеева: «Поддержим «Крылья Советов»!» Известно, что ближайшей осенью Александр Милеев, ныне возглавляющий комитет по культуре и спорту в региональном парламенте, намерен баллотироваться в Госдуму.

Тем временем сама команда очень близка к решению своей основной задачи. «Крылья» могут де-юре оформить свой выход в премьер-лигу уже в ближайшее воскресенье. Если самарцы выиграют в региональном «дерби» в Жигулевске у тольяттинского «Акрона», они досрочно завоюют право на повышение в классе.

Большой шаг в этом направлении команда сделала, разгромив в домашнем матче столичное «Торпедо» со счетом 5:1. При этом победа оказалась волевой — гости забили первыми. Но уже к перерыву самарцы перевернули ход игры и забили дважды. Гости, впрочем уже с 26-й минуты играли в меньшинстве, и «Крылья» воспользовались численным преимуществом.

Идущий на рекорд лучший бомбардир ФНЛ Иван Сергеев забил свой 35-й мяч в первенстве. Чтобы побить достижение Андрея Федькова, ему нужно забить еще четыре раза в оставшихся четырех матчах.

Еще два мяча в ворота «Торпедо» отправил Владислав Сарвели, «шальной» гол забил Дмитрий Кабутов (он делал прострел, но мяч свалился с ноги и зарулил в сетку), а довершили разгром сами торпедовцы, поразив собственные ворота.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уже по традиции после матча подошел к автобусу, на котором команда уезжала со стадиона, и пообщался с игроками и тренерами.

«Признаюсь — я приехал на стадион, когда было 0:1. Сразу начал посылать вам флюиды, и игра перевернулась. Теперь можно выдохнуть и спокойно решать задачу в чемпионате и готовиться к финалу Кубка России», — сказал команде глава региона.

В финальном матче Кубка России «Крылья Советов» 12 мая в Нижнем Новгороде встретятся с московским «Локомотивом». Известно, что на этот матч пустят 21 000 болельщиков — 50 процентов от вместимости «Арены Нижний Новгород». РФС уже заявил, что в свободной продаже билетов не будет — все места распродадут по квотам, выделенным клубам — участникам матча. На данный момент продажа происходит поэтапно, через официальные сайты «Локомотива» и «Крыльев Советов». Приоритет — у владельцев абонементов.

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