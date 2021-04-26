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Мост через Сок в Самаре достроят досрочно благодаря федеральным средствам

Общество
Мост через Сок в Самаре достроят досрочно благодаря федеральным средствам
gov.karelia.ru  / 

Самара, 26 апреля. Регион получил из федерального бюджета 4,5 млрд рублей на дорожное строительство. В связи с этим бюджетный комитет Самарской губернской думы перераспределил средства, выделенные ранее региональным бюджетом на проекты, связанные с дорогами.

750 миллионов рублей федеральных денег направят на достройку моста через реку Сок на автодороге Самара — Тольятти. Плюс 396 миллионов добавит бюджет области (это на 20 миллионов больше, чем в предыдущей редакции бюджета). Этих денег (в совокупности получается 1,146 млрд рублей) должно хватить, чтобы сдать мостовой переход уже в нынешнем году — на целый год раньше, чем планировалось изначально.

Справка ФАН: в настоящее время на мосту через реку Сок есть по одной полосе движения в каждую сторону. С введением в строй нового путепровода движение в обе стороны будет перемещено на него, а старый мост подвергнется реконструкции. После полного завершения всех работ машины поедут по обоим мостам, будет по две полосы в каждом направлении.

1 миллиард рублей из федерального бюджета пойдет на реконструкцию автодороги Тольятти — Ягодное. Благодаря этому поступлению 800 миллионов рублей, ранее выделенных на эту дорогу из регионального бюджета, пойдут на реконструкцию других автотрасс в области.

В частности, планируется капитальный ремонт на трассах Самара — Бугуруслан, Тольятти — Поволжский, Пестравка — Майский, Клявлино — Шентала и других. Вместе с федеральными 1,3 млрд всего на эти цели будет потрачено более чем 6 млрд рублей.

Более 4,2 млрд рублей будет направлено на содержание дорог регионального значения. Дополнительное финансирование получит и строительство развязки на улице Ново-Садовой в Самаре.

Ранее ФАН сообщал, что из-за плохого состояния моста возле поселка Алексеевка закрыто почти на 5 лет движение по части обводной дороги города Самары для большегрузных автомобилей.

самара самарская область дорожные работы федеральный бюджет
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