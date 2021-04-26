Самара готовится выйти на шествие «Бессмертный полк» 24 июня

Самара, 26 апреля. В регионе готовятся к участию в традиционном шествии «Бессмертный полк». В этом году из-за эпидемиологической обстановки оно пройдет 9 мая в онлайн-формате. А «живое» шествие по улицам планируется провести 24 июня.

Заявки для участия в онлайн-шествии будут приниматься до 7 мая на сайте проекта.

«В этом году каждый регион сможет, образно выражаясь, «пройти» в своей колонне, т.е. в процессе подачи анкет будет формироваться отдельная колонна Самарской области. Поэтому я приглашаю своих земляков принять активное участие в шествии «Бессмертный полк» в формате онлайн», — пояснила Светлана Прилепская, руководящая региональным штабом «Бессмертного полка» в Самарской области.

Из новшеств этого года — премодерация изображений, размещенных для участия в онлайн-шествии. Сделано это, чтобы пресечь ситуации, когда злоумышленники размещали на сайте шествия фото нацистских преступников. Как сообщают организаторы проекта, проверка пройдет в два этапа. На первом изображения проверит искусственный интеллект, после этого модерация будет производиться вручную.

В штабе «Бессмертного полка» напомнили о том, что уголовная ответственность за реабилитацию нацизма в российском законодательстве ужесточена. Максимальное наказание по этой статье может достигать штрафа в 5 млн рублей и лишения свободы на срок до 5 лет.

«Я обращаю внимание тех, кто ради шутки или из каких-то других соображений хочет осквернить ряды Бессмертного полка. Пусть основательно подумают, готовы ли они понести наказание, предусмотренное законом», – высказался Сергей Макаров, сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка» России.

Что же касается проведения шествия в офлайн-формате, то оно планируется 24 июня — при условии, что не будет ограничений для проведения столь массового мероприятия.

«Конечно, ничто не заменит «живой» истории, когда люди идут с портретами своих ветеранов бок о бок в огромной реке «Бессмертного полка», и мы надеемся, что эпидемиологическая обстановка нам позволит 24 июня пройти с портретами наших дедов единым маршем», — заявила Светлана Прилепская, председатель самарского регионального штаба.

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