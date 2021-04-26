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«Сайт не выдерживает»: стартовало голосование по программе «Городская среда»

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 11:06
Общество
«Сайт не выдерживает»: стартовало голосование по программе «Городская среда»
Невские Новости  /  Наталья Полякова

Самара, 26 апреля. 19 общественных пространств в областном центре будут «соревноваться» за право включения в программу «Комфортная городская среда» в 2022 году. Первый этап отбора проходил еще в начале 2020 года. По его итогам в программу включено 90 городских территорий. Приоритетность их преображения определяется голосованием жителей.

С 26 апреля по 30 мая горожанам предстоит выбрать, какие из 19 территорий в первую очередь нуждаются в улучшении. Среди представленных пространств: четыре парка — «Загородный», имени Щорса, «Молодежный» и «Воронежские озера». Конкуренцию им составят 11 скверов, два бульвара (по улицам Чернореченской и Осипенко), детская площадка на улице Челюскинцев и лесопосадка на 18 км Московского шоссе.

Возле каждой территории, участвующей в конкурсе, установлены информационные стенды с изображением дизайн-проектов.

Голосование проводится на платформе gorodsreda.ru, где для каждого региона выделена своя страница для голосования. Впрочем, на утро 26 апреля проголосовать не получалось — страница не грузилась. Как выяснилось, это общая проблема для всех регионов.

«Очень большой наплыв желающих проголосовать, сайт не выдерживает и периодически «падает». Специалисты занимаются восстановлением платформы. Беспокоиться не о чем, голосование продлится до 30 мая, все успеют выразить свое мнение», — пояснили ФАН по телефону горячей линии.

Номер телефона, по которому консультируют по вопросам рейтингового голосования, — 8–800–600-20-13. Он бесплатен для звонка из любой точки России и работает круглосуточно.

Ранее ФАН сообщал о том, что в парках Самары и на набережной начались работы по обработке территорий от клещей и грызунов.

россия самара благоустройство городская среда
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