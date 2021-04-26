«Ночной дозор»: в Самаре воюют с клещами, крысами и комарами

Самара, 26 апреля. В областном центре стартовали ежегодные мероприятия по обработке общественных пространств от клещей и грызунов. На начавшейся неделе запланированы работы на волжской набережной, а также в городских парках.

Часть территорий была обработана уже на прошлой неделе, но сотрудникам, проводившим дезинсекцию и дератизацию, пришлось приостанавливаться из-за дождей.

«Наличие осадков чревато тем, что распыленный на растительность препарат смоется, и эффективность профилактических мероприятий значительно снизится», — пояснил Леонид Дюгаев, начальник отдела по благоустройству и озеленению Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии городской администрации.

Как выяснил ФАН, на начавшейся неделе дожди в Самаре возможны во вторник и среду, в остальные дни мероприятиям ничто не должно препятствовать.

Интенсивности и эффективности дезинсекции и дератизации во многом поспособствовали прошедшие по городу субботники.

«Сгребание сухой прошлогодней листвы, уборка сухостоя крайне необходимы не только для придания участкам ухоженного вида. Как правило, именно в такой среде, в сухой травяной подстилке и зимуют клещи, а также прячутся мыши», — сообщается в релизе на сайте городской администрации.

В Департаменте городского хозяйства и экологии подчеркивают, что средства, применяемые при обработке, используются в концентрации, которая губит только насекомых и грызунов. Человеку, а также собакам и кошкам, отрава не должна принести вреда при соблюдении мер предосторожности. Такими мерами, в частности, является огораживание обрабатываемых территорий.

«Применяются сертифицированные препараты, отлично зарекомендовавшие себя на протяжении многих лет. Вместе с тем находиться в непосредственной близости во время орошения поверхностей не рекомендуется. Химсостав относится к 3-му классу опасности. Стоит выждать 30–45 минут», – рассказал Владимир Савенков, руководитель организации-подрядчика.

Впрочем, некоторые граждане, дети и домашние животные могут не реагировать на оградительные ленты и предупредительные объявления. Поэтому приняты дополнительные меры предосторожности: работы проводятся только в ночное и раннеутреннее время, не позднее 7 часов утра.

Общая площадь противоклещевой обработки составит 209 гектаров, грызунов будут уничтожать на территории в 266 гектаров. Через месяц пройдет проверка эффективности принятых мер. Если обнаружится, что клещи, мыши и крысы уничтожены не полностью, обработка будет проведена повторно.

Кроме того, в парках Самары в течение мая и в начале июня будут бороться с комарами. На набережной мероприятия по уничтожению кровососущих насекомых будут проводиться трижды в ближайшие три месяца.

Ранее ФАН сообщал о том, что из бюджета Самары будет выделено 12 миллионов рублей на очистку береговых территорий от мусора.