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Причалы речного вокзала в Самаре затопило, ФАН публикует фото

Общество
Причалы речного вокзала в Самаре затопило, ФАН публикует фото
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Евгений Егоров

Самара, 25 апреля. Уровень воды в реке Волге в бассейне Саратовского водохранилища резко поднялся. Причина — холостые сбросы через плотину Жигулевской ГЭС в Тольятти.

Это плановое мероприятие, оно происходит каждую весну по всему каскаду гидроэлектростанций на Волге. Как только в водохранилищах выше ГЭС из-за весеннего половодья набирается воды больше, чем ее способно пройти через турбины, в плотине открываются «двери» для холостого сброса излишков воды.

Это, в свою очередь, провоцирует подъем уровня воды в водохранилище ниже по течению, и холостые сбросы начинаются на ГЭС, построенной ниже. Подобная система регулирования водосбросов позволяет избегать затоплений территории вдоль рек. Но небольшие подтопления при этом почти неизбежны.

Так, владельцы автомобилей, опрометчиво оставившие свою технику на ночь прямо у берега Волги, утром обнаружили, что некоторые машины затопило наполовину. Практически полностью затоплены пляжи на территории Самары, но сейчас не то время года, когда они используются по прямому назначению.

Причалы речного вокзала в Самаре затопило, ФАН публикует фото
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Евгений Егоров

Затопило и нижний ярус самарского речного вокзала. Для организации движения небольших однопалубных судов типа «Москва» и «Ом» пришлось подогнать к речвокзалу плавучие дебаркадеры. Навигация больших круизных судов на Средней Волге пока не открыта.

Причалы речного вокзала в Самаре затопило, ФАН публикует фото
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Евгений Егоров

В ближайшие дни уровень Волги может продолжить повышаться. С 25 апреля по 3 мая объемы сбросов с Жигулевской ГЭС будут достигать 25 000 кубометров воды в секунду. Затем к 10 мая количество сбрасываемой воды будет уменьшаться до 14 000 кубометров в секунду.

Угрозы того, что волжская вода выйдет из берегов и затопит здания и улицы, не предвидится. С целью предотвращения потопов при строительстве волжской набережной в Самаре берег специально поднимали и укрепляли высокой дамбой.

Причалы речного вокзала в Самаре затопило, ФАН публикует фото
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Евгений Егоров

Ранее ФАН сообщал о проекте строительства канатной дороги через реку Волгу от Самары до села Рождествено.

самара волга самарская область гэс затопление водохранилища
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