Обязательную сдачу ЕГЭ в Самарской области отменили

Самара, 25 апреля. Региональное министерство науки и образования объявило об отмене обязательной сдачи ЕГЭ в школах области. Экзамен надо будет сдавать только тем, кто собирается в дальнейшем поступать в высшее учебное заведение.

При этом ЕГЭ не требуется теперь сдавать по всем предметам, а только по тем, которые понадобятся для поступления в институт или университет.

Тем, кто в вуз идти не планирует, достаточно будет написать контрольные работы по русскому языку и математике. 24 баллов хватит для получения аттестата об окончании школы.

Кроме того, ученики с ограниченными возможностями здоровья могут выбрать в качестве выпускного экзамена по русскому языку написание изложения.

Все указанные меры связаны с необходимостью соблюдать противоэпидемиологические требования Роспотребнадзора. Меньше учеников — больше возможностей для организации мест с учетом социальной дистанции.

Как выяснил ФАН, на федеральном уровне подобные рекомендации были приняты еще в декабре 2020 года.

«Данные решения приняты в интересах здоровья и безопасности всех участников и организаторов экзаменов, чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасным», — заявил тогда Анзор Музаев, руководитель Рособрнадзора.

Ранее ФАН сообщал, что депутаты Самарской губернской думы предложили установить компенсационные выплаты родителям детей, находящихся на семейном обучении.