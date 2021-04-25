Рекордную серию «Крыльев Советов» прервала худшая команда ФНЛ

Самара, 25 апреля. «Крылья Советов» неожиданно потеряли очки в Ярославле в матче с «Шинником». Местная команда занимает последнее место в ФНЛ и уже потеряла даже теоретические шансы на сохранение места во втором по силе российском дивизионе.

В Ярославль «Крылья Советов» полетели непосредственно из Грозного. Там в полуфинальном матче Кубка России самарцы в прошедшую среду обыграли в серии пенальти клуб РПЛ «Ахмат».

Теперь до 15 мая, когда завершится турнир ФНЛ, «Крыльям» предстоит в режиме нон-стоп играть по два матча в неделю. Перед главным тренером команды Игорем Осинькиным в этой ситуации стоит задача подвести игроков к финалу Кубка России в приемлемом функциональном состоянии.

Кубковый финал пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде. Соперником самарской команды будет столичный «Локомотив», который с начала календарного года у всех только выигрывает. На счету «железнодорожников» в этом году уже 8 побед подряд в чемпионате и три в Кубке России.

Аналогичная впечатляющая серия была и у «Крыльев Советов». Только календарь ФНЛ плотнее, соответственно череда побед была длиннее. «Крылья» с 5 декабря прошлого года одержали 11 побед подряд в первенстве — это рекорд ФНЛ. Плюс в Кубке России обыграли «Химки» и московское «Динамо» в основное время, а «Ахмат» - в серии пенальти.

Тем удивительнее, что эта впечатляющая серия прервалась там, где, казалось бы, этого меньше всего стоило ожидать. Ярославский «Шинник» уже официально оформил вылет в ПФЛ и просто доигрывает сезон.

Стоит отметить, что главный тренер самарцев Игорь Осинькин произвел серьезную ротацию, поменяв по сравнению с игрой в Грозном в стартовом составе 8 человек из 11. Впрочем, в этом так называемом «втором» составе вышли такие футболисты, как, например, чемпион России в составе московского «Спартака» Дмитрий Комбаров.

А дебютировавший за «Крылья» полузащитник Дмитрий Ефремов, игравший на позиции Антона Зиньковского (который не попал даже в число запасных), довольно легко открыл счет в матче. Но вскоре голкипер Богдан Овсянников «зевнул» удар ярославца Самойлова в ближний угол со штрафного.

Во втором тайме вышедшие на замену Рикарду Алвеш и Иван Сергеев все-таки соорудили второй гол в ворота хозяев. Для Сергеева этот мяч оказался 34-м в первенстве. Чтобы установить новый бомбардирский рекорд ФНЛ, самарскому форварду в оставшихся пяти матчах надо забить пять мячей.

Но уже в компенсированное время Самойлов сумел снова сравнять счет ударом с острого угла. «Крылья» потеряли два очка, но продолжают с запасом лидировать в турнирной таблице ФНЛ. У них на четыре очка больше, чем у ближайшего преследователя — «Оренбурга», при этом есть в запасе перенесенная игра со «Спартаком-2».

«Чтобы решить задачу выхода в РПЛ, нам в оставшихся пяти матчах нам нужно одержать три победы», — подсчитал главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин.

Что же касается прерванной рекордной серии, к этому факту наставник самарской команды отнесся философски.

«Конечно, в тех голах, которые влетели в наши ворота, можно сказать, был элемент случайности. Мы должны были здесь выигрывать. Но были матчи, в которых мы могли не победить, но сумели добыть три очка. Эта серия, как и любая, рано или поздно должна была закончиться. Мы были против, чтобы это случилось здесь, но так вышло», — резюмировал специалист.

Следующий матч «Крыльям Советов» предстоит провести с более серьезным соперником — московским «Торпедо». Столичная команда, возглавляемая Александром Бородюком, борется за то, чтобы занять четвертое место в ФНЛ и попробовать пробиться в премьер-лигу через стыковые матчи.