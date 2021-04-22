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День рождения Ленина в самарском музее отметили «фирменным» пирогом с яблоками

Общество
День рождения Ленина в самарском музее отметили «фирменным» пирогом с яблоками
Аккаунт в ВК дома-музея Ленина в Самаре  /  Аккаунт в ВК дома-музея Ленина в Самаре

Самара, 22 апреля. 150-летний юбилей Ленина в прошлом году пришелся на разгар самоизоляции, поэтому пышных торжеств не было даже среди ярых приверженцев коммунистической идеи. 151-й день рождения основателя советского государства также прошел довольно тихо.

Самара — один из немногих городов, где музей Ленина имеет конкретную географическую привязку. С момента своего создания он существует в доме, где семья Ульяновых снимала комнаты с 1889 по 1893 год. Плюс музей есть в селе Алакаевка Кинельского района, где Ульяновы в эти же годы на лето снимали дачу.

Но достоверных интерьеров кому-то показалось мало, и на излете существования СССР в Самаре (тогда еще Куйбышеве) выстроили помпезный Ленинский мемориал. Примерно в той же стилистике, что в соседнем Ульяновске, на родине Ильича.

День рождения Ленина в самарском музее отметили «фирменным» пирогом с яблоками
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Евгений Егоров

Разница в том, что в Ульяновске все исторические здания, имевшие отношение к проживанию семьи Ульяновых, перенесли на площадку мемориала. А в Самаре «лавка купца Рытикова», в которой снимали жилье Ульяновы, до сих пор стоит на своем историческом месте.

Помещение Ленинского мемориала, впрочем, с развалом СССР передали областному музею краеведения имени Алабина. Соответственно, все экспозиции, касающиеся Ленина, вернулись в лавку Рытикова. Благо это тут же, через дорогу от бывшего мемориала. Дом-музей Ленина теперь является филиалом музея Алабина.

Но, разумеется, современным посетителям слушать только о Ленине и его семье в массе своей скучновато. Музей Ленина принял «новые вызовы» и превратился практически в музей быта эпохи конца XIX века. То есть проживание в Самаре семьи Ульяновых, обстановка их жилья, интерьеры, предметы одежды, мебели, обихода — превратились в частный случай жизни любой среднестатистической семьи в купеческом поволжском городе.

День рождения Ленина в самарском музее отметили «фирменным» пирогом с яблоками
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Евгений Егоров

Ну, а для полноты погружения в эпоху посетителей музея встречают восковые фигуры 19-летнего Володи Ульянова, его мамы, братьев и сестер. Кстати, младшие Ульяновы — Митя и Маняша — стали в том числе образцами для тематической выставки «Учиться — вперед пригодится». Эта экспозиция воссоздает быт, костюмы, элементы воспитания гимназистов и сельских школьников второй половины XIX века.

Сегодня современные школьники участвовали в праздновании дня рождения Ильича под девизом «Сохраняя память». Идеологии, впрочем, было немного, зато опять-таки было внимание к деталям эпохи и жизни конкретной семьи. Одна из преподавательниц испекла именинный «ульяновский» яблочный пирог — примерно такой, какой могли печь в семье Ульяновых на день рождения любого из членов семьи. И юного Володи в том числе.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре объявлен конкурс эскизов к памятнику Константину Головкину — купцу и меценату. В этом году отмечается 150 лет со дня его рождения.

самара ленин музей
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