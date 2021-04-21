Самарские депутаты предложили ужесточить наказание за пьяное вождение

Самара, 21 апреля. Депутаты Губернской думы и члены общественной комиссии при профильном думском комитете рассмотрели инициативы, направленные на ужесточение наказания за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и федеральное законодательство.

Так, предлагается увеличить штраф за нахождение за рулем автомобиля в пьяном виде, а также передачу транспорта лицу, находящемуся в нетрезвом состоянии, с 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Административный арест за подобное правонарушение максимально может составить вместо 15 суток вдвое больше — 30 суток.

Кроме того, депутаты рассматривают возможность увеличить временной диапазон, на который пьяные водители будут лишаться прав. Сейчас этот период составляет от полутора до двух лет, предлагается лишать водительского удостоверения на срок от трех до пяти лет.

Инициатором подобных изменений выступил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, выступавший на пленарном заседании 30 марта. Поводом послужила целая череда автокастроф в Самарской области со смертельными исходами, где пьяные водители губили и себя, и пассажиров.

«В 2020 году в Самарской области водителями с признаками опьянения совершено 255 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 70 и ранено 337 человек. Печальную статистику ДТП с трагическим исходом продолжает и текущий год», — говорится в релизе на сайте Самарской губернской думы.

Общественная комиссия поддержала большинство предлагаемых мер и рекомендовала рассмотреть их на ближайшем заседании регионального парламента.