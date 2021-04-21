Дачные автобусы в Самаре запустят в День весны и труда

Самара, 21 апреля. Объявлена дата запуска автобусов в 2021 году на дачные маршруты. Сезонные перевозки стартуют 1 мая, в День весны и труда. Это раньше, чем в прошлом году, но позже, чем в позапрошлом.

Год назад дачные перевозки начались намного позже обычного, только в июне, из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции. А вот в 2019 году автобусы в направлении дачных массивов стартовали еще в апреле месяце. Тогда это назвали «пробными рейсами». В 2021 году, как пояснил городской департамент транспорта, старт перевозок обойдется без «пробников».

Обслуживать поездки по дачным маршрутам будет, как и в прежние годы, ООО «СамараАвтоГаз» и его субподрядчики. Для обеспечения сезонных перевозок будут сниматься автобусы с городских маршрутов. Это годами сложившаяся практика, еще со времен, когда пассажирские автопредприятия были муниципальными.

При этом 2, 9 и 11 мая, а также 19 июня еще часть автобусов необходимо будет отправить на специальные маршруты к местам захоронений.

При этом в отношении ООО «СамараАвтоГаз» и главы города Самары Елены Лапушкиной уже неоднократно выдвигались представления по итогам прокурорских проверок, связанные с недостаточным количеством машин на маршрутах, а следовательно, с невыполнением муниципального контракта. На днях же еще одна прокурорская проверка выявила факты нарушения трудового законодательства в ООО «Самара АвтоГаз». В частности, организацией не выдерживался режим труда и отдыха водителей.