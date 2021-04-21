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Объездную дорогу Самары закрыли для тяжелых грузовиков почти на 5 лет
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Общество

Объездную дорогу Самары закрыли для тяжелых грузовиков почти на 5 лет

Самара, 21 апреля. Водителям крупнотоннажных грузовых автомобилей, которые двигаются с юга в направлении Урала и Сибири и наоборот, в ближайшие 5 лет придется менять привычную трассу следования. Причина — проблемы с мостом на обводной дороге вокруг Самары.

В федеральном казенном учреждении «Поволжуправтодор» пояснили, что ограничения коснутся автотранспорта с общей массой в потоке 25 тонн и осевой нагрузкой 10 тонн. Кроме того, между автомобилями, проезжающими по мосту, должна быть дистанция не менее 50 метров. И сохраняется ограничение по скорости в 40 километров в час.

Путепровод, о котором идет речь, находится на обводной дороге города Самары в районе поселка Алексеевка. Он пересекает по верху магистральные железнодорожные пути и реку Самару. Мост был построен в начале 80-х годов прошлого столетия, и на нынешний момент в его конструкции обнаружились дефекты и повреждения.

Ограничения будут действовать до 30 декабря 2025 года. Будет ли до этого времени произведен ремонт моста — не сообщается.

Справка ФАН: обводная дорога города Самары соединяет федеральную трассу М5 «Урал» Москва — Челябинск с автодорогой Самара — Саратов — Волгоград, также получившей недавно федеральный статус. Это самый короткий путь с уральско-сибирского на южное направление и обратно.

В силу наложенных ограничений большегрузам теперь придется попадать на волгоградское направление по трассе М5 через Тольятти, Жигулевск и Сызрань. Тем самым будет создаваться дополнительная нагрузка на плотину Жигулевской ГЭС, где уже предлагалось ранее также запретить движение большегрузов.

Ситуация может измениться в лучшую сторону с введением в строй нового участка трассы М5 и моста через Волгу в районе села Климовка севернее Тольятти. Но это строительство предполагается завершить в 2024 году. И ведутся разговоры, что проезд по этому участку будет платным.

Ранее ФАН сообщал, что подъезд к городу Самаре от федеральной трассы М5 планируется расширить до трех полос в каждую сторону.

самара самарская область трасса м5
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