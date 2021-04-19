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Антон Бобер в матче с «Амкалом» повторил свой легендарный гол в ворота «АЗ»
kc-camapa.ru  /  Официальный сайт Крыльев Советов
Общество

Антон Бобер в матче с «Амкалом» повторил свой легендарный гол в ворота «АЗ»

Самара, 19 апреля. На стадионе «Солидарность Арена» состоялся необычный футбольный матч. Команда «Амкал», составленная из популярных блогеров, встречалась с ветеранами «Крыльев Советов».

За хозяев выступали как футболисты, давно уже перешедшие в статус ветеранов, так и многие из тех, кто еще не так давно выступал в командах мастеров. В частности, с капитанской повязкой команду на поле вывел Сергей Корниленко, который и сейчас попадает в заявку «Крыльев Советов», а 8 мая проведет прощальные несколько минут в календарном матче ФНЛ.

Ворота самарцев попеременно защищали то тренер вратарей Виктор Гаус, то действующий голкипер «Крыльев» Евгений Фролов. Именно в ворота Фролова и влетел единственный мяч, забитый командой блогеров.

Ну, а дальше начался бенефис Антона Бобра, который провел за «Крылья» 200 матчей, а ныне работает тренером в клубной академии. Он сравнял счет в точности таким же ударом, как в 2005 году в Кубке УЕФА в ворота голландского «АЗ», — сместившись с правого фланга к центра и левой ногой закрутив мяч в дальний верхний угол.

Вскоре Бобер забил уже своей «рабочей» правой ногой. Гол получился уникальным — непосредственно со штрафного с острого угла под дальнюю штангу. Позже он оформил хет-трик, а всего в ворота «Амкала» влетело шесть мячей.

Этот матч стал вторым в проекте, в рамках которого команда блогеров планирует сыграть на всех стадионах, построенных к чемпионату мира по футболу. Ранее «Амкал» встречался в Саранске со «сборной Мордовии», и там шоу завершилось ничьей 5:5.

футбол самара спорт крылья советов блогеры
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