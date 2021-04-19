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Спасение уникального элеватора: в Самаре придумали «план Б»
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Общество

Спасение уникального элеватора: в Самаре придумали «план Б»

Самара, 19 апреля. Уникальный вертикальный элеватор на берегу реки Самары недалеко от впадения в Волгу все-таки будет защищен от сноса. Его поставят на охрану в качестве градостроительной доминанты.

Ранее, как уже сообщал ФАН, элеватору было отказано в признании его объектом культурного наследия. Одним из главных аргументов было то, что здание построено не так давно — в 1980 году.

Это решение вызвало возмущение как многих горожан, так и специалистов в архитектуре. В соцсетях и СМИ появились публикации, объясняющие архитектурную ценность сооружения.

Уникальность самарского элеватора в том, что он — вертикальный, и занимает гораздо меньшую площадь, чем привычные зернохранилища. В какой-то мере революционное решение было вынужденным, так как стояла задача разместить элеватор на ограниченной территории.

Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры разместило в сети проект «Лица модернизма», где об истории создания элеватора рассказывал один из авторов проекта Валентин Смирнов (к сожалению, ушедший из жизни в 2018 году).

«Я рисовал, рисовал, вижу — ничего не выйдет все равно. А потом вдруг, сам не знаю, как это пришло в голову – нарисовал колесо в центре, потом другое колесо. Думаю, а почему бы здесь не быть нории (это вертикальный подъемник, транспортер, известный еще со времен Рима). В центре нория, а по бокам хранилища. Зерно должно перетекать, находиться в движении. Если оно будет все время лежать, то загниет и взорвется», — делился воспоминаниями архитектор.

По его словам, проект был упрощен уже непосредственно перед строительством другим архитектором.

«Верхушка, корона была другая – вытянутая, из длинных таких окон. Изначально мы там ресторан хотели делать. Окна сейчас поперечные, а должны были быть продольные, как бы продолжая вертикаль. Элеватор должен был быть весь такой стройный. Появлялась как бы макушка, законченность. А в итоге вышло грубо», — сожалел Валентин Смирнов.

Форма «граненого стакана» у башен появилась и вовсе в ходе строительства.

«Поначалу она круглая была. В углах может заводиться какая-нибудь дрянь, поэтому мы хотели чисто круглую, в проекте она была такой. Но строители не сумели ее сделать, начали ныть: «давайте вот такую». Мы тогда потакали строителям, лишь бы они делали», — вспоминал архитектор.

Тем не менее, по словам Валентина Смирнова, несмотря на ряд корректив, в ходе возведения здания были запатентованы 32 новаторских идеи, воплощенных в жизнь, — начиная от самой задумки и до нового способа соединения металлических стыков.

Государственная историко-культурная экспертиза сооружения, проводившаяся в 2016 году, зафиксировала ценность строения.

«Здание служит градостроительной доминантой и хорошо воспринимается во внутренних и внешних, с реки Самары, панорамах города», — говорится в заключении.

Именно в этом качестве элеватор все-таки может быть взять под госохрану. В то же время Управление государственной охраны памятников культурного наследия предупреждает, что если зданию присвоят искомый статус, будет невозможна его реконструкция. По крайней мере, существующие проекты реконструкции потребуют строительных работ, которые нельзя проводить в зоне объектов культурного наследия. Ситуация патовая, потому пока она далека от разрешения.

россия самара архитектура культурное наследие
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