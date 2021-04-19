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Дмитрий Галямин о футбольной Суперлиге: Такие проекты вносят хаос
kc-camapa.ru  /  Официальный сайт ФК Крылья Советов
Общество

Дмитрий Галямин о футбольной Суперлиге: Такие проекты вносят хаос

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин высказался о проекте европейской футбольной Суперлиги. По его мнению, это может привести к хаосу

Самара, 19 апреля. Несколько часов назад стало известно о том, что ведущие футбольные клубы Европы решили создать новый турнир — Суперлигу. Своим мнением об этом проекте поделился в эксклюзивном интервью ФАН Дмитрий Галямин, в свое время игравший и работавший в испанских клубах, а ныне занимающий пост заместителя генерального директора самарских «Крыльев Советов».

— Скажу так: я против любого хаоса в системе управления. В европейском футболе в том числе должна быть единая централизованная власть — в данном случае УЕФА, единая понятная система турниров со своей иерархией. Руководство европейских топ-клубов явно находится в оппозиции к УЕФА и вносит сумятицу и хаос в футбол. Одно дело — если это дополнительный скоротечный турнир, но и его надо как-то вписать в календарь и иерархию национальных чемпионатов и еврокубков. А если это альтернативные соревнования длиной в целый сезон — это катастрофа.

Вы играли и работали в Испании и знаете европейский футбол изнутри. Пойдет ли на пользу тому же испанскому чемпионату, если в нем не будут участвовать «Барселона», «Реал», «Атлетико»?

— Развитию футбола это точно не пойдет на пользу. Речь только о финансовой выгоде суперклубов. Но мне не кажется, что их доходы возрастут глобально. Ну заработает «Барселона» лишние десять, двадцать, тридцать миллионов евро... В ее масштабах это не так уж и значительно.

Попытки разделить «богатых» и «бедных» делаются и в российском футболе. Ведутся разговоры о сокращении премьер-лиги. В новой формуле Кубка России уже есть преференции у участников еврокубков — они начинали турнир позже остальных. Вы видите здесь общую тенденцию с происходящим в европейском футболе?

— Нет, я думаю, здесь немного разные истории. Европейские гранды зарабатывают много и стремятся заработать еще больше. Российские топ-клубы, даже благополучные в финансовом отношении, все равно требуют вложений, и их руководители стремятся снизить расходы и компенсировать убытки. Но, конечно, в том и другом случае на первом плане финансовая составляющая.

Если «богатые» и столичные клубы организуют для себя отдельный турнир, — не убьет ли это футбол в провинции окончательно? Ведь если у клуба не будет никаких шансов пробиться в элиту, — ни у кого просто не будет желания финансировать такой клуб.

— Я не думаю, что подобное желание упадет совсем до нуля, но, конечно, провинциальным клубам станет труднее. Мы уже сейчас говорим применительно к премьер-лиге о первой восьмерке и второй восьмерке, имея в виду финансовую обеспеченность, и это близко к истине. Любое разделение в такой ситуации точно не пойдет на пользу футболу в провинции.

футбол самара уефа барселона крылья советов рпл кубок россии по футболу суперлига
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