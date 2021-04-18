Жители Красного Яра под Самарой собирают подписи против строительства крематория

Самара, 18 апреля. Бурное возмущение и протесты жителей Красноярского района вызвала новость о возможном строительстве крематория на территории сельского поселения Хорошенькое. Сельчане начали сбор подписей против возведения этого сооружения и собираются митинговать.

Сведения о том, что к юго-востоку от села Кривое Озеро Красноярского района выделены 45 гектаров земли под будущее кладбище и строительство крематория, попали в СМИ несколько дней назад. Хотя сам земельный вопрос решался еще осенью прошлого года, но не афишировался.

По сведениям ФАН, выделению участка, как и положено по закону, предшествовали публичные слушания. Но в связи с карантинными ограничениями они проходили в онлайн-формате и в присутствии всего… двух человек.

Когда «тайное стало явным», больше всех этому возмутились жители сел Кривое Озеро и Хорошенькое, а также райцентра Красный Яр. Судя по дискуссиям в соцсетях, жителей смущает не только психологический фактор (подобное соседство явно не добавляет хорошего настроения здоровой психике), но и экономический.

«Наши дома через 10 лет будут стоить копейки! И при упоминании слова «Красный Яр» будут говорить: «А, это там, где крематорий?», — возмущаются сельчане.

Инициативная группа жителей села Красный Яр, по сведениям ФАН, намерена подать заявку на проведение пикетирования перед администрацией района, которое намечено на 22 апреля. А также в период с 30 апреля по 4 мая активисты хотели бы провести митинг, но предполагают, что им будет отказано в связи с ограничениями по COVID-19. На крайний случай, как говорит пенсионерка Екатерина Васильевна Макеева, организатор мероприятий, можно выйти на площадь с одиночными пикетами, соблюдая законодательство.

Параллельно по адресу своего места жительства Екатерина Васильевна проводит сбор подписей под обращением против размещения кладбища и крематория на территории Красноярского района Самарской области.

«Район, а особенно прилегающая к городу его часть, является густонаселенной территорией. По этой части района протекают реки Сок и Кондурча, находятся озера, в частности, Кривое Озеро, уникальные места для отдыха как жителей района, так и жителей других мест, в том числе и жителей Самары. Здесь расположены дачные массивы. Район является зеленой зоной области. Круглый год эта местность является зоной местного туризма. Здесь богатые охотничьи угодья, места для летней и зимней рыбалки, лесные угодья, где жители не только отдыхают, но и собирают грибы, ягоды и другие дары леса», — рассказывают авторы в своем обращении.

Сельчане недоумевают, по каким критериям именно здесь выбрано место под строительство кладбища и крематория, посреди природных богатств и в непосредственной близости к селам и озеру. Кроме того, авторов обращения удивляет, почему проблема нехватки мест для подобных сооружений в областном центре решается за счет территорий сельских районов.

«Мы понимаем необходимость таких служб для областного центра. Но нам непонятно, почему для этого нельзя было расширить территорию самого областного центра в противоположном направлении. К югу и западу от областного центра расположен Волжский район, гораздо менее плотно заселенный, где достаточное количество каменистых и неплодородных территорий», — говорится в обращении.

В этом тезисе содержатся фактически ошибки. Волжский район также является сельской территорией, а не относится к городскому округу Самара. И его южная часть как раз заселена очень плотно. Но есть логика в том, что для строительства кладбища и крематория действительно уместнее было бы избрать территорию, не соприкасающуюся с местами отдыха и туризма и плотной жилой застройкой.

Петиция красноярцев размещена на нескольких сайтах общественных инициатив. Среди ее адресатов: администрация Красноярского района, губернатор Самарской области, администрация Президента РФ, телепрограммы «60 минут», «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», «Момент истины», «Человек и закон», а также телеведущий Андрей Малахов.