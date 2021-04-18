Самарский губернатор лично организовал авиачартер для болельщиков «Крыльев» в Чечню

Самара, 18 апреля. «Крылья Советов» одержали очередную победу в первенстве Футбольной национальной лиги. Со счетом 5:1 был повержен воронежский «Факел». Этой победой самарцы обновили несколько рекордов лиги, которые побили ранее сами же.

Так, успех в матче с воронежцами стал 11-й подряд победой самарского клуба в текущем первенстве. А с учетом двух кубковых матчей (с подмосковными «Химками» и столичным «Динамо») «Крылья Советов» выиграли уже в 13-й раз подряд.

Кроме того, это была 16-я кряду домашняя победа волжан. А крупный счет в пользу «Крыльев» зафиксирован уже 12-й раз в нынешнем сезоне.

Любопытно, что лучший бомбардир самарской команды и всей ФНЛ Иван Сергеев на этот раз не пополнил счет своих забитых мячей. Зато отметился голевой передачей на партнера — Романа Ежова, причем в очень нужный момент. «Факел», выйдя после перерыва на поле при счете 0:2, очень активно начал второй тайм и сократил разрыв.

«Крыльям», помимо естественной задачи выиграть матч, нужно было постараться затратить как можно меньше сил в преддверии кубковой игры в Грозном. И «скользкий» счет этому никак не способствовал. Потому голевая атака с участием Сергеева и Ежова оказалась очень кстати. После этого тренеры смогли провести ротацию, заменив ряд ключевых игроков, в том числе и самого Сергеева.

Полуфиналы Кубка России состоятся 21 апреля. В одном из них встретятся столичные «Локомотив» и ЦСКА. В другом — в Грозном сразятся «Ахмат» и «Крылья Советов». Команда из Чеченской республики сейчас находится на 10-м месте в российской премьер-лиге. Накануне она обыграла дома подмосковные «Химки» со счетом 3:1.

Главный тренер грозненцев Андрей Талалаев ушел в «Ахмат» именно из «Крыльев Советов» по окончании прошлого сезона, когда не смог решить с самарцами задачу сохранения места в премьер-лиге.

Еще одна подоплека: «Крылья Советов» и «Терек» (так тогда называлась команда из Грозного) встречались в финале Кубка России 2004 года. И тогда победу одержал клуб из Чечни, несмотря на то, что «Крылья» проводили свой лучший сезон в истории (они в том году завоевали бронзовые медали чемпионата России), а «Терек» играл в первом дивизионе.

Уже известно, что 21 апреля «Крылья Советов» в кубковом полуфинале не останутся без поддержки болельщиков. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лично поучаствовал в организации авиачартера в Грозный. С такой просьбой к нему обратились представители фанатского движения.

«Поддержка команде в таком матче, знаковом матче, необходима. Мы этот вопрос решили. Вижу, настрой у вас боевой. Я на вас рассчитываю», — заявил Дмитрий Азаров на встрече с лидерами болельщицких объединений.

Поначалу появилась информация, что билеты на этот рейс будут стоить 8 тысяч рублей в оба конца. Но затем было объявлено о том, что расходы на организацию и осуществление чартерного перелета берет на себя банк «Солидарность», с недавних пор являющийся партнером ПФК «Крылья Советов» (а руководитель банка Сергей Аракелов возглавляет Совет директоров футбольного клуба).

Из 120 мест в самолете большая часть достанется участникам сектора активной фанатской поддержки. Еще ряд мест будет разыгран среди владельцев абонементов на домашние матчи «Крыльев». Также на борт возьмут несколько представителей СМИ. Но среди всех упомянутых категорий количество желающих намного превышает установленные «квоты».

После матча с «Факелом» губернатор Дмитрий Азаров подошел к автобусу, на котором «Крылья Советов» уезжали со стадиона. Он поблагодарил игроков и тренеров команды за яркую игру и крупную победу и напутствовал коллектив перед игрой в Грозном.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Евгений Егоров

«Я рад, что у вас семья! Победы и сложности вы переживаете вместе. Спасибо вам за игру — искренне! Порадовали болельщиков. Мы получили море удовольствия. Поскольку в Грозном вас ждет очередная проверка, отравляем с вами группу поддержки. Ребята настроены болеть за вас так, чтобы весь стадион считал, что вы играете в Самаре. Просто не будет, понимаю. Но победа, которую вы можете добыть, уже точно войдет в историю», — с такими словами обратился глава региона к команде.

Тем временем, по сведениям ФАН, многие болельщики уже активно обсуждают возможность добраться из Самары до Нижнего Новгорода в случае успешного выступления «Крыльев» в Грозном. Именно в Нижнем в этом году пройдет финал Кубка России. Подобного массового интереса к выступлениям «Крыльев Советов» не наблюдалось в Самаре уже полтора десятка лет.