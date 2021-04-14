Власти Самары выбрали место для строительства крематория

Самара, 14 апреля. Власти региона вернулись к идее строительства крематория. Проект был заморожен после протестов жителей поселка Рубежное, около которого уже было начато строительство. Новый участок выделен в Красноярском районе.

Тема строительства крематория в Самарской области поднимается много лет. Потребность в нем очевидна, но реализации проекта неоднократно что-то мешало. Многие горожане уверены, что строительству крематория мешает «кладбищенская мафия».

Один из проектов был уже даже начат. Земельный участок был выделен на территории кладбища «Рубежное». Нашелся инвестор, который даже приступил к начальным этапам строительства. Заказал и получил проект, потратив на это немалые средства, огородил территорию и построил электрическую подстанцию.

Но начались активные протесты жителей находящегося рядом поселка Рубежное, входящего в черту городского округа Самара. Судя по однотипности плакатов и еще ряду признаков, очень было похоже на то, что это был не «стихийный бунт», а протестом руководил кто-то, пожелавший остаться «за кадром».

Впрочем, в любом случае место для крематория было выбрано действительно не слишком удачное. И границы «санитарной зоны» если и были соблюдены, то сугубо формально — жилые дома находились действительно совсем рядом.

А еще более неудачно было выбрано время — как раз перед чемпионатом мира по футболу. В то время властям точно было не до разборок с крематорием — в приоритете было успеть выстроить стадион к чемпионату. Отставание в темпах строительства арены было близко к катастрофическому, и всерьез рассматривался вариант отобрать у Самары право проведения матчей мундиаля. На этом фоне «народные протесты» были уж совсем некстати.

Потому глава региона Дмитрий Азаров принял волевое решение заморозить строительство крематория «до лучших времен». С тех пор неоднократно заявлялось, что под крематорий подыскивают площадку то в Волжском районе, то в Кинельском, то в Красноярском.

На данный момент наиболее вероятной представляется именно территория в Красноярском районе. Это следует из официально опубликованных документов, согласно которым под строительство крематория и кладбища выделен участок в 40 гектаров на территории сельского поселения Хорошенькое, к юго-востоку от села Кривое Озеро.

Выделенная территория находится рядом с автотрассой М5 «Урал» в 10 километрах от райцентра Красный Яр и в 30 километрах от границы города Самары.

Ранее ФАН сообщал, что в Самаре выделили 100 миллионов рублей на кладбище, которому пока не подыскали место.