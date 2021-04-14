Самара рушится: упала еще одна стена жилого дома, ФАН публикует фото

Самара, 14 апреля. Очередное обрушение стены жилого дома произошло в областном центре. На сей раз упала стена по адресу: улица Садовая, 5. Предыдущий аналогичный случай произошел меньше месяца назад: 18 марта упала стена дома на улице Галактионовской.

Причины, приведшие к обрушению домов, находящихся в нескольких кварталах друг от друга, в историческом центре Самары, — скорее всего, разные. Объединяет их тот факт, что оба они были признаны аварийными, но в обоих продолжали проживать граждане.

Из дома по улице Садовой, 5 эвакуированы 14 человек, из них пятеро — дети. Обрушение произошло в половине восьмого утра. В течение первой половины дня, как рассказали ФАН сотрудники спасательной службы, жильцы забрали все необходимые им вещи и разъехались кто куда.

«Мы провели собрание с теми, кто находился в этом доме в момент аварии. Пункт временного размещения потребовался только одной семье, в которой трое детей. Остальные предпочли разместиться у родственников. Тем, кому потребуется жилье из маневренного фонда, оно будет предоставлено», — рассказали ФАН в администрации Самарского внутригородского района города Самары.

По словам тех, кто проживает по соседству с пострадавшим домом, часть жильцов не была зарегистрирована по этому адресу, а снимала жилье. Возможно, это были не граждане России, а подданные одного из государств Средней Азии. В районной администрации ФАН подтвердили факт того, что часть эвакуированных граждан арендовала жилые помещения в доме.

«По стене, которая рухнула, уже давно шла трещина, все о ней знали. Дело в том, что под домом была оборудована сливная яма. Люди сливали нечистоты под собственный дом. Фактически «рубили сук, на котором сидели», — высказал ФАН свою версию обрушения житель одного из соседних домов, не пожелавший представиться.

Собеседник ФАН возмущался, что, когда случилось обрушение, было отключено электричество и перекрыто газоснабжение соседних домов.

«У меня холодильник уже течет, полдня прошло! В администрации пообещали, что скоро приедут и электричество включат. Вот жду. А когда газ вернут, даже и не знаю», — сообщил мужчина.

По его словам, этот «закуток» города (здесь улицы старого центра спускаются к реке Самаре) забыт властями.

«Зимой здесь даже скорая не проедет. У нас в одном из домов здесь живет инвалид, человеку периодически требуется медицинская помощь, а машина проехать не может. Нажаловались, приехал трактор, уже ближе к весне. Но лед уже намерз настолько, что трактор его сковырнуть не смог!» — рассказал собеседник ФАН.

В этом уголке города преобладают ветхие строения. Уже известно, что в непосредственной близости от этого места пройдет Южная обводная дорога. Местные жители опасаются, что из-за строительных работ и затем при эксплуатации дороги будут такие вибрации, что начнут рушиться и другие дома.

В администрации Самарского района выразили сомнение, что дом по Садовой, 5 теперь однозначно пойдет под снос. По словам консультанта администрации, сначала будет проведена экспертиза состояния здания.

При этом буквально неделю назад в трех кварталах отсюда, тоже на улице Садовой, снесли часть исторической усадьбы в охранной зоне объекта культурного наследия.