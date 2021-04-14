Отменили маршруты-фантомы: в Самаре изменили постановление об общественном транспорте

Самара, 14 апреля. Городская администрация опубликовала постановление о внесении изменений в документ планирования регулярных перевозок по маршрутам общественного транспорта. Во многих местных СМИ это событие отражено как «утверждение новой схемы маршрутов». ФАН разобрался, что на самом деле представляет собой документ.

Постановление утверждает новую редакцию перечня маршрутов общественного транспорта с примечаниями к каждому из них. Абсолютное большинство маршрутов остаются в прежнем виде. Изменения коснулись небольшого количества трамвайных и автобусных маршрутов, часть из которых вообще никогда не выходила в рейс.

Речь о трамваях №6 и 17, а также автобусах 33 и 43. Предыстория их появления на карте города (но не на улицах) такова. Во время чемпионата мира по футболу 2018 года до стадиона «Самара Арена» ходили специальные скоростные трамвайные маршруты S5 и S5к и шесть экспрессных автобусных маршрутов, также с литерой S, именуемых шаттлами.

По окончании мундиаля в дни матчей «Крыльев Советов» до «Самара Арены» вновь назначались трамваи S5 и S5к, но уже со всеми остановками, причем они не считались муниципальными. Проезд в них нельзя было оплатить транспортной или банковской картой, требовались наличные.

Через какое-то время вышло постановление о том, что по трассе S5 будет ходить муниципальный маршрут №17, а S5к заменит маршрут под номером 6. Также назначались автобусы 33 и 43 вместо двух «мундиальных» шаттлов, которые должны были связывать «Самара Арену» с разными районами городами. Но по факту эти маршруты на линии ни разу не появились — ни в дни футбольных матчей, ни тем более в ежедневном режиме.

То есть нынешнее постановление по факту просто отменяет на бумаге то, что в жизни так и не было реализовано.

Еще ряд отмен сделан по неоднократной просьбе перевозчика, обслуживающего муниципальные автобусные маршруты. Подрядчик ссылался на крайне низкий пассажиропоток. Речь о маршрутах №7 (объединен с маршрутом 27), 65 (объединен с 30) и 59а (объединен с 59). По поводу ситуации с 7 и 59а маршрутами, ходившими в поселок Зубчаниновка, жители этого района выражали довольно бурное возмущение в соцсетях, но оно ни на что не повлияло.

Кроме того, из числа муниципальных де-юре исключен маршрут №80 (Железнодорожный вокзал — мкр. Волгарь), который де-факто обслуживается частным перевозчиком по так называемым «нерегулируемым тарифам». То есть, по сути, это не городской автобус, а «маршрутка», в которой не действуют транспортные карты и льготы для некоторых категорий граждан.

Из списка «маршруток» этим же документом узаконены отмены маршрутов №27к, 48к, 81 и 210, по котором де-факто перевозки не осуществлялись уже довольно давно либо вообще никогда.

В указанном перечне помечены также «мероприятия по развитию регулярных перевозок». Так пометка об «обновлении подвижного состава и повышении уровня доступности услуг транспорта для инвалидов и других маломобильных групп населения» стоит напротив автобусных маршрутов №1, 5д, 26, 50, 51 и 66, трамвайного маршрута №5 и троллейбусного маршрута №4. В скобках, впрочем, указано условие, что это возможно «при наличии финансирования из вышестоящих бюджетов и финансовой возможности перевозчика».

По факту все указанные маршруты на нынешний момент почти на 100 % обслуживаются современным низкопольным подвижным составом. Это автобусы «ЛиАЗ-5293.70» и «МАЗ-206», трамваи серии 71-623-02 и 71-631 производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (в сочленном трехсекционном исполнении и в виде двухвагонной сцепки), троллейбусы «АКСМ/Stadler-321» и «Тролза-5265.00 «Мегаполис».