«Крылья Советов» установили новый рекорд ФНЛ — 10 побед подряд

Самара, 13 апреля. Через четыре дня после сенсационной победы в Кубке России над московским «Динамо» (2:0) «Крылья Советов» проводили очередной матч ФНЛ в Астрахани против местного «Волгаря».

Игра завершилась победой самарской команды 1:0. Притом доигрывали его «Крылья» вдевятером — красные карточки в конце встречи получили Сергей Божин и Максим Витюгов.

У «Волгаря» было несколько вернейших шансов забить гол лидерам ФНЛ, но блестяще сыграл голкипер «Крыльев» Иван Ломаев. После матча он не стал переоценивать своей роли в том, что в его ворота не влетело голов.

«В том, что мы сыграли «на ноль», заслуга не только вратаря, а всей команды. Команда потратила много эмоций в игре с «Динамо», но мы понимали, что тот матч прошел, и его нужно забыть. Мы понимали, что здесь, в Астрахани, будет тяжело, но хорошо выполнили свою работу и победили. Теперь думаем о следующем матче с «Факелом», и только потом будем настраиваться на полуфинал Кубка. Наша главная задача — выиграть турнир в ФНЛ», — рассказал Иван Ломаев после победы в Астрахани.

Единственный мяч с пенальти во втором тайме забил Иван Сергеев. Это его 33-й гол в нынешнем первенстве. До рекорда Андрея Федькова (38 мячей в сезоне 2004 года за «Терек») Сергееву осталось пять мячей.

А еще один рекорд ФНЛ «Крылья» побили как раз в этом матче, одержав 10-ю победу кряду. Столько матчей подряд в истории лиги не выигрывал прежде никто. При этом стоит отметить, что попутно «Крылья Советов» одержали еще и две победы в Кубке России над командами РПЛ — «Химками» (4:0) и «Динамо» (2:0). То есть вместе с этими поединками победная серия самарского коллектива насчитывает уже 12 матчей.

Кстати, в полуфинале Кубка России «Крыльям» в соперники достался «Ахмат». С этой командой (она тогда называлась «Терек») в 2004 году «Крылья Советов» играли в финале Кубка России. В том году «Терек» лидировал в первом дивизионе, а «Крылья» успешно играли в высшем. Но победила команда из Грозного. Единственный мяч забил в компенсированное время тот самый Андрей Федьков, рекорд которого стремится побить нынешний самарец Иван Сергеев.

Сейчас наоборот, «Крылья» представляют первый дивизион, а «Ахмат» играет в премьер-лиге. Матч между этими командами, как определил жребий, пройдет в Грозном. Игра состоится 21 апреля. В другом полуфинальном поединке встретятся столичные ЦСКА и «Локомотив».