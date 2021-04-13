Запускают археологов: застройка на месте бывшего кладбища в Самаре продолжится

Самара, 13 апреля. Часть территории бывшего Всехсвятского кладбища в областном центре станет объектом изучения археологов. Об этом сообщил в соцсети Владимир Филипенко, временно исполняющий обязанности руководителя регионального управления госохраны объектов культурного наследия.

«На земельном участке в границах улиц Спортивной, Урицкого и Красноармейской находилось Всехсвятское кладбище. Оно считается выявленным объектом культурного наследия. Несколько лет назад специалисты уже проводили здесь раскопки. Тот земельный участок, где находится сам ТЦ (имеется в виду ТЦ «Гудок». — Прим. ФАН), уже освободили от объекта культурного наследия. В ближайшее время археологи будут обследовать две соседние площадки. Они находятся напротив входа в «Гудок», — рассказал Владимир Филипенко.

Справка ФАН: Всехсвятское кладбище в Самаре функционировало в XIX — начале XX века. На нем было похоронено немало известных личностей. В частности, меценат и культурный деятель Константин Головкин, герой гражданской войны Николай Щорс (его могила перенесена на Городское кладбище), матери писателя Алексея Толстого и певца Федора Шаляпина.

Захоронения сравняли с землей в 20-х годах XX века. Часть территории кладбища заняли детский парк культуры и отдыха имени Щорса, хлебозавод, ныне не функционирующий завод «Волгокабель». В недавние времена известный самарский девелопер Виктор Сурков построил здесь торговый центр «Гудок».

Этот же застройщик теперь планирует возвести в непосредственной близости от ТЦ жилой комплекс с офисными помещениями и детским садом. Именно с этим, вероятнее всего, и связано решение «запустить» на будущую стройплощадку археологов. Необходимость раскопок на территории объекта культурного наследия продиктована законодательством.

Ранее ФАН сообщал, что череду странных ДТП в ТЦ «Гудок» самарцы связывают с «кладбищенским» прошлым этой территории.